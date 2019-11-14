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Cevizi suda bir gece bekletip içerseniz...İşte cevizli suyun mucizevi faydaları

suyu, C vitamini, B12, E, K: A vitaminleri, tiamin: beta-karoten, lutein ve zeaksantin, riboflavin, niasin, pantotenik asit, B6, folat açısından zengin olan harika bir besindir. Ceviz suyunda ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, , , bakır, manganez ve gibi minerallerden bol miktarda bulunur. Kolestrolü düşürür, kabızlığı giderir, kilo vermeye yardımcı olur. Peki cevizli suyun vücudumuza ne gibi faydaları bulunur? İşte aç karna içmenin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:59
Cevizi suda bir gece bekletip içerseniz...İşte cevizli suyun mucizevi faydaları

Bir bardak suyun içine bir tam koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Peki ceviz suyunun sağlığımıza faydaları neler? İşte cevabı...

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Cevizi suda bir gece bekletip içerseniz...İşte cevizli suyun mucizevi faydaları
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