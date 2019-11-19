Tuvalet için en etkili dezenfektan çamaşır suyu

Bugün, 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü. Temiz ve hijyenik okul tuvaletleri, çocukların fiziksel ve duygusal gelişiminin yanı sıra okul başarısını da etkiliyor. Sekiz yıldır okul tuvaletlerinde temizlik ve hijyen standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için geliştirilen, 'Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek' isimli projenin Bursa etabında, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan ile bir araya geldik. Mocan, hijyen kuralları ile ilgili bilgiler verdi:

HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Çocukların evlerinden sonra en fazla zaman geçirdikleri yer olan okullarda, tuvaletlerin temizlik ve hijyen standardı yeterli olmadığında hastalık riski artıyor. Bu da onların hem fiziksel sağlığını olumsuz etkiliyor, hem de hastalık kaynaklı okul devamsızlığına sebep oluyor.

Tuvaletlerin fiziki şartlarını yeterli bulmayan bazı çocuklar, tuvalet tutma alışkanlığı geliştirebiliyor. Fizyolojik açıdan temel bir ihtiyacı baskılamanın yarattığı gerilim, çocuğun derse odaklanmasını zorlaştırıyor.

Tuvalet hijyeni konusu, toplum sağlığı kadar çocuk gelişimi açısından da büyük önem taşıyor. Tuvaletlerin temizliği ve hijyenik ortamın sağlanması sadece çocuk sağlığını değil, onların duygusal gelişimi ve akademik başarısını da etkiliyor.

Tuvaletlerin zararlı mikroorganizmalara karşı kesin çözüm sağlayan temizlik maddeleri ile temizlenmesi gerekiyor. Mikrobiyolojik bir temizlik için en etkili dezenfektan evlerimizde de kullandığımız çamaşır suyu.





450 görevli eğitim aldı



8 yıldır devam eden okul programında 4.5 milyon çocuğa ulaşıldı.

'Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek' projesi ile şu ana kadar İstanbul, İzmir, Erzurum, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Bursa olmak üzere 7 ilde 72 bin çocuğun eğitim gördüğü 95 okulun tuvaletlerinde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Temizlik ve hijyen paketleri sağlandı.

Ayrıca 450 yardımcı hizmet görevlisine doğru hijyen uygulamaları eğitimi verildi.



ANNELER ENDİŞELİ



10 anneden 6'sı 'Okulların hijyen standartlarından memnun değilim' diyor.

Annelerin yüzde 86'sı, 'Tuvalet kaynaklı hastalıklar okul devamlılığını etkiliyor' diyor.

Annelerin yüzde 84'ü, 'Tuvalet hijyenine bağlı sorunlar okul başarısını etkiliyor' diyor.