Keratin nedir, saç bakımında nasıl kullanılır?

Saçlar pek çok sebepten dolayı yıpranır ve kırılır. Özellikle saçları şekillendirmek için kullanılan fön ve maşa saçların yüksek ısıya maruz kalarak hasar almasına neden olur. Bunun yanı sıra boya, röfle ve renk açma işlemleri de saçın sahip olduğu keratini kaybederek cansızlaşmasına, çatallaşmasına, matlaşmasına, dökülmesine ve zayıflamasına yol açıyor. Saçların istenen görünüme kavuşması, parlak ve dolgun gözükmesi için ise keratin maddesiyle desteklenmesi gerekiyor. Keratin diş, tırnak ve saçlarda bulunan, lifli bir protein çeşididir. Oldukça sağlam bir yapısı olan ve suda çözünmeyen keratin, saçların pürüzsüz, canlı ve dolgun gözükmesini sağlar. Saçların esnek yapısı da keratin maddesi sayesinde korunur.



Keratin, saçları güçlendirirken parlak ve dolgun gözükmesini sağlıyor

Keratin bakımı saçları güçlendirerek dökülmesini azalttığını ve yıpranmış saçları onardığını belirten Şeyda Sayılgan, "Saçların gür, parlak ve sağlıklı bir yapıya sahip olmasını sağlayan keratin, kuru saçlarda da büyük bir etkiye sahip. Keratin bakımı sayesinde kuru saçlarınız yumuşayarak sağlıklı bir görünüme kavuşurken, incelen ve dökülen saçlarınız gürleşir. Saçlarınız, 45 dakikada uygulanan keratin bakımı ile sürekli parlak ve sağlıklı bir yapıya sahip olur. Keratin saçlarınızın gün içinde maruz kalabileceği her türlü dış etkilere karşı da koruyucu bir görev üstlenir. Saçınızı tüm zararları etmenlere karşı koruyacağı gibi saçlarınızın daha uzun süre güçlü kalmasını sağlar. Ayrıca keratin bakımı, saçların elektriklenmesini de önler" ifadelerini kullandı.



Keratin bakımı saçlara nasıl etki ediyor?

Keratin bakımı, vitamin ya da serumlara benzer şekilde uygulanan bir işlem olmadığını ifade eden Şeyda Sayılgan, "Keratin saçlar tarafından emilir ve saça film gibi sarılır. Bu işlem sonucunda incelen saç telleriniz kalınlaşır ve pürüzsüz bir hal alır. Keratin bakımı, saçın yıpranma durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 3 ay boyunca etkisini sürdürür. Native Base olarak bakım sonrasında etkili sonuçlar elde etmek için devam ürünlerinin kullanılmasını öneriyoruz. Uygulamanın belirli periyotlarda yeniden tekrarlanması gerekir. Birkaç tekrardan sonra keratin bakımının etkisi çok daha uzun süreli olur" dedi.



Saç bakımına ihtiyaç duyan herkes keratin bakımı yaptırabilir

Mevsimsel etkilerle ve kimyasal işlemler nedeniyle saçın kalitesini kaybettiğini belirten Sayılgan, "Saç kırılganlık ve zayıflık gösteriyorsa keratin bakımını uygulamanız gerekiyor. Keratin bakımı saçlarınızın ihtiyacı olan keratini sağladıktan sonra saçlarınınız eski görüntüsüne kavuşmasına destek olur. Asıl işlevi düzleştirmek olmasa da kıvırcık veya dalgalı saçları düzleştirir. Native Base keratin bakım ürünleri, özellikle Avrupa ve Amerika'da fomülasyonlarıyla kabul görmüş, yıpranmış saçlar için sağlıklı çözümler geliştiren, kalitesi ispatlanmış profesyonel bakım ürünlerine sahiptir. Popüler kuaför salonlarınca tercih edilen, tüketicileri tarafından tavsiye edilen ürünlerin etkisi ilk uygulamayla birlikte kendisini gösterir ve sağlıklı saçlara kavuşulmasını sağlar" şeklinde konuştu.