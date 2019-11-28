Gözde sarı nokta hastalığı belirtileri nelerdir? Sarı nokta hastalığı neden olur, nasıl geçer?

Sarı nokta hastalığı, gözün iç kısmında yer alan makula bölgesinin zarar görmesine bağlı olarak varlık gösterir. Makula bölgesinde yer alan hücreler, ortamın aydınlık olduğu zaman dilimlerinde kesin ve renkli görmeyi organize eder. Fakat zaman içerisinde bu konuda bozukluk yaşanması ile birlikte birtakım belirtiler ortaya çıkabilir. Kadın ve erkeklerde cinsiyet farkı gözetmeksizin meydana gelen sarı nokta hastalığı, çoğunluk 50 yaşın üstünde insanlarda etkili olsa da daha erken dönemde ortaya çıkması da söz konusudur. İşte konuyla alakalı merak edilenler.

SARI NOKTA HASTALIĞI NEDİR?

Makula dejenerasyonu olarak bilinen sarı nokta hastalığı, genellikle kalıtımla geçen, 50 yaş sonrası kişilerde, sigara ve yetersiz beslenme faktörlerine bağlı olarak sıklıkla rastlanan, ilerlemesi halinde görme kaybına sebep olabilecek düzeyde makula bölgesinin bozulmasına neden olan bir retina hastalığıdır.

SARI NOKTA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuru ve yaş olmak üzere iki tipe ayrılan gözde sarı nokta hastalığının belirtileri arasında şu gibi semptomlar yer alır:

Bulanık görme

Karanlık ortamlarda yakını görememe

Parlak ışıktan düşük ışığa geçerken görme güçlüğü

İnsanların yüzlerini tanımakta sorun yaşama

Ara mesafelerde yetersiz görüş

Düz çizgilerde bükülme

Eğri veya düzenli görme

Görme alanında koyu gri lekeler ve boşluklar oluşması

Merkezi görme kayıpları

Nesnelerin boyutunun her göz için farklı olması

Renklerde parlaklık kaybı

SARI NOKTA HASTALIĞI GENETİK Mİ?

Sarı nokta hastalığı, gözün makula bölgesinin tüm hastalıkları için kullanılabilir. Bu hastalıklardan en çok bilineni yaşa bağlı sarı nokta hastalığıdır ve ileri yaşlarda bu bölgedeki hücrelerin yıpranması sonucu görülür. Ama, sarı noktanın genetik nedenli çocukluk yaşlarında ortaya çıkan bazı hastalıkları da vardır. Ayrıca, makula bölgesinin enfeksiyon, yaralanma, güneş tutulmasına bakmak, bazı toksik ilaçların kullanımı, yüksek miyopi gibi nedenlerle hasar görmesi de sarı nokta hastalığına yol açabilir.

SARI NOKTA HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kuru tip sarı nokta hastalığı/makula dejenerasyonu: Eğer kuru tip hastasıysanız düzenli aralıklarla göz doktoruna gitmeniz ve koruyucu olarak göz için gerekli vitamin ve mineralleri içeren antioksidan etkili ilaçlar kullanmanız önerilmektedir. Sarı nokta hastalığında kullanılan ilaçlar klinik olarak tespit edilerek hastaya özel belirlenmelidir. Yaş tip sarı nokta hastalığı/makula dejenerasyonu: Bu tip hastalarda oluşan görme kaybı genellikle geri döndürülememekle birlikte, başarılı bir tedavi ile görme kaybının ilerlemesi durdurulabilmekte ve/veya yavaşlatılabilmektedir.

SARI NOKTA HASTALIĞI BİTKİSEL TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Kuru tipte sarı nokta hastalarına doymuş yağ asitlerinden, ağır protein diyetlerinden uzak durmaları önerilir. C ve E vitamini, lutein ve zeaksantin, çinko ve bakır açısından zengin beslenme önemlidir. Sigara ve tütün ürünleri tüketimi, genetik yatkınlığı olan kişilerin sarı nokta hastalığını daha erken ve şiddetli yaşamasına neden olur. Bu nedenle sarı nokta hastalığı tanısı almış veya genetik olarak risk grubunda olan kişiler sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmalıdır.