Şizofreni nedir, belirtileri nelerdir? Şizofreni neden olur, nasıl tedavi edilir?

Kesin tahminler elde etmek zor olsa da, nüfusun yaklaşık yüzde 1'ini etkilediği tahmin ediliyor. Şizofreni ile ilgili yanılgılar yaygındır. Örneğin, bazı insanlar şizofreninin "bölünmüş bir kişilik" yarattığını düşünüyorlar. Aslında şizofreni ve bölünmüş kişilik - doğru şekilde ayrıştırıcı kimlik bozukluğu olarak adlandırılan - iki farklı hastalık.

Şizofreni her yaştan kadın ve erkekte ortaya çıkabilir. Erkekler genellikle ergenlik dönemi sonlarında veya 20'li yaşların başında şizofreni belirtileri gösterebilir. Erkeklerin şizofreniye daha sık yakalandığı yaşlardan kısmen daha ileriki yaşlarda şizofreniye yakalanan kadınlar bu rahatsızlıkla en çok 20'li yaşların sonunda ve 30'ların başında karşılaşma eğilimindedirler.

ŞİZOFRENİ ŞİZOFRENİ NASIL ANLAŞILIR?

Şizofreni belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

Şizofreni belirtileri

Bu hastalığın belirtileri genellikle genç yaşlarda ve 20'li yılların başında görülür. Bu yaşlarda, en erken belirtiler tipik ergen davranışları nedeniyle göz ardı edilebilir.

Erken belirtiler şunlardır:

kendini arkadaşlardan ve aileden izole etmek

arkadaş veya sosyal grupları değiştirmek

odak ve konsantrasyondaki bir değişiklik

uyku problemleri

sinirlilik ve ajitasyon

okulda zorluklar veya düşük akademik performans

ŞİZOFRENİ NEDENLERİ

Şizofreninin kesin nedeni bilinmemektedir. Bilim insanları birçok farklı etkenin şizofreni hastalığını tetikleyebileceği kanısına varmışlardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Genetik faktörler

Çevre faktörleri

Biyolojik faktörler

Şizofreni ile ilgili yapılan son çalışmalar, şizofreni hastaları üzerinde tamamlanmış görüntüleme testlerinin bazı beyin yapılarında anormallikler gösterebileceğini göstermiştir. Bu alanda devam eden araştırmalar devam ediyor. Şizofreni belirtilerinin çoğunun altında yatan temel sebep beyindeki kimyasal bozukluklardır.

Bu konu üzerinde araştırma yapan doktorlar, beynimizde bulunan ve duygu-davranışları etkilemekte önemli rollere sahip kimyasalların düşük düşük seviyede bulunmasının şizofreniyi tetikleyebileceğini düşünmektedir.

Şizofreni rahatsızlığında genetik faktörler de bir rol oynayabilir. Çekirdek ailesinde şizofreni vakası olan insanların şizofreni hastalığı ile karşılaşma riski daha yüksektir.

Şizofreni için diğer risk faktörleri arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

bebeklik döneminde ya da doğumdan önce aşırı toksine ya da virüse maruz kalma

kişinin inflamatuar veya otoimmün bir hastalığı olması

yüksek stres seviyesi

zihin değiştiren ilaçlar kullanmak

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ

Şizofreni için kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Bu hastalığa yakalandıysanız, yaşam boyu tedaviye ihtiyacınız olabilir. Tedaviler semptomların şiddetini kontrol edebilir veya azaltabilir.

Bu bozukluğu olan insanları tedavi etme deneyimi olan bir psikiyatr veya zihinsel sağlık uzmanından tedavi almak önemlidir.

Olası tedaviler aşağıdakileri içerir:

Şizofreni ilaçları

Antipsikotik ilaçlar şizofreni için en yaygın tedavi yöntemidir. İlaçlar şunları durdurmaya yardımcı olabilir:

halüsinasyonlar

hezeyanlar

Psikososyal müdahale

Şizofreni için bir diğer tedavi seçeneği psikososyal müdahaledir. Bu müdahale tam olarak, hastalığın nedenlerinden biri olan stres ve şizforeninin kendisi ile başa çıkmanıza yardımcı olacak bireysel tedavileri barındırır.

Sosyal eğitim, sosyal ve iletişim becerilerinizi geliştirebilir.

Mesleki rehabilitasyon size işe geri dönmeniz için gereken becerileri sağlayabilir. Düzenli bir işi sürdürmeyi kolaylaştırabilir.

Şizofreni için alternatif tedaviler

Şizofreni tedavisinde ilaç önemlidir. Ancak, şizofreni hastalığı olan bazı kişiler tamamlayıcı ilaca odaklanabilir. Bu alternatif tedavileri kullanmayı seçerseniz, tedavinin güvenli olduğundan emin olmak için mutlaka doktor gözetiminde gerçekleştirilmelidir.

Şizofrenide kullanılan alternatif tedavi türleri şunlardır:

vitamin tedavisi

balık yağı takviyeleri

glisin takviyeleri

diyet yönetimi



