Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavisi nasıl yapılır? Yaşam tarzında ne gibi değişiklikler yapmak gerekiyor?

Varis tedavisi birçok farklı çeşitte yapılabilmektedir. Ameliyat gibi cerrahi müdehalelerle de tedavisi yapılabilmekte olan bu hastalık ile ilgili olarak Varis belirtileri nelerdir? Sorusu internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Özellikle 50 yaş üstü kişilerde ve kilolu insanlarda karşılaşılmasıyla bilinmektedir. Peki, Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavisi nasıl yapılır?

VARİS NEDİR?

Varikoz veya varisite olarak da bilinen varisli damarlar, damarlarınız genişlediğinde ve kanla aşırı doldurulduğunda meydana gelir. Varisli damarlar tipik olarak şişmiş ve kabarık görünür ve mavimsi-mor veya kırmızı renktedir. Genellikle ağrılıdırlar. Varis başlangıcı kişinin yürümekte zorlanmasıyla gösterir.

Durum, özellikle kadınlarda çok yaygındır. Tüm yetişkinlerin yaklaşık yüzde 25'inin varisli damarları vardır. Çoğu durumda, alt ayaklarda varisli damarlar görülür.

VARİS NEDEN OLUR?

Varis düzgün çalışmadığında varisli damarlar oluşur. Damarlarda kanın geriye doğru akmasını önleyen tek yönlü valfler bulunur. Bu valfler başarısız olduğunda, kalbe doğru devam etmek yerine damarlarda kan birikmeye başlar. Damarlar daha sonra genişler. Varisli damarlar genellikle bacakları etkiler. Kalbinizden en uzaktaki damarlar var ve yerçekimi kanın yukarı doğru akmasını zorlaştırıyor.

Variköz venler için bazı potansiyel nedenler şunlardır:

gebelik

menopoz

50 yaş üstü

uzun süre ayakta durmak

şişmanlık

VARİS BELİRTİLERİ

Varisli damarların primer semptomları genellikle bacaklarınızda, belirgin şekilde şekilsiz damarlardır. Ayrıca genişlemiş damarların üzerinde veya çevresinde ağrı, şişlik, ağırlık ve ağrı olabilir.

Bazı durumlarda, şişme ve solma gelişebilir. Ciddi durumlarda, damarlar önemli ölçüde kanar ve ülserler oluşabilir.

Doktorunuz muhtemelen variköz venleri teşhis etmek için otururken veya ayakta dururken bacaklarınızı ve görünür damarları inceler. Size sahip olduğunuz herhangi bir acı veya semptom hakkında sorular sorabilirler.

Doktorunuz ayrıca kan akışınızı kontrol etmek için bir ultrason yapmak isteyebilir. Bu, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanan invaziv olmayan bir testtir. Doktorunuzun damarlarınızda kanın nasıl aktığını görmesini sağlar.

Konuma bağlı olarak, damarlarınızı daha da değerlendirmek için bir venogram yapılabilir. Bu test sırasında doktorunuz bacaklarınıza özel bir boya enjekte eder ve alanın röntgenini çeker. Boya, röntgende görünür ve doktorunuzun kanınızın nasıl aktığını daha iyi görmesini sağlar.

Ultrason veya venogram gibi testler kan pıhtısı veya tıkanma gibi başka bir rahatsızlığın bacaklarınızda ağrı ve şişmeye neden olmadığından emin olmanıza yardımcı olur.

VARİS TEDAVİSİ

Genel olarak, doktorlar variköz venlerin tedavisinde konservatiftir. Daha agresif tedaviler denemek yerine, muhtemelen yaşam tarzınızda değişiklikler yapmanız önerilecektir. Ayrıca varisli hastaları tedavi etmek için varis ameliyatı, varis çorabı, varis köpük tedavisi gibi birçok farklı yöntem kullanılabilir. Bu kişideki hastalığın ilerlemesiyle alakalıdır.

İç varis tedavisi: Bacakta kirli kanı alıp kalbe ve akciğere götüren toplardamarlar 2 adettir. Biri kasların içinde olan ve esas olarak bacağın kanını taşıyan ana damardır ve bunun varisine İç Varis denir. Daha tehlikelidir. Tanısını koymak için tecrübeli olmak gerekir. Doppler ve Damar Görüntüleme yapmak gerekir. Tedavi edilmez ise veya tanınmazsa ileride bacak yaraları ve pıhtılara yol açar.

Yaşam tarzı değişiklikleri:

Aşağıdaki değişiklikler variköz venlerin oluşmasını veya daha kötüye gitmesini önlemeye yardımcı olabilir:

Uzun süre ayakta durmaktan kaçının.

Kilo verin veya sağlıklı kilonuzu koruyun.

Dolaşımınızı iyileştirmek için egzersiz yapın.

Sıkıştırma çorap veya çorap kullanın.

Zaten varisli damarlarınız varsa, yeni varisli damarları önlemek için bu adımları atmalısınız. Ayrıca dinlenirken veya uyurken bacaklarınızı da kaldırmalısınız.

Sıkıştırma

Doktorunuz size özel kompresyon çorapları veya çorap giymenizi tavsiye edebilir. Bunlar bacaklarınıza yeterince baskı yapar, böylece kan kalbinize daha kolay akabilir. Ayrıca şişliği azaltır.

Sıkıştırma seviyesi değişebilir, ancak çoğu sıkıştırma çorap türü eczanelerde veya tıbbi malzeme depolarında mevcuttur.

VARİS AMELİYATI

Yaşam tarzı değişiklikleri işe yaramazsa veya varisli damarlarınız çok acı çekiyorsa veya genel sağlığınıza zarar veriyorsa, doktorunuz istilacı bir prosedür deneyebilir. Ven ligasyonu ve sıyırma anestezi gerektiren cerrahi bir tedavi yöntemidir. İşlem sırasında cerrahınız cildinizde kesikler yapar, varis damarını keser ve insizyondan çıkarır. Her ne kadar damar sıyırma ameliyatlarında güncellenmiş varyasyonlar geliştirilse de, daha yeni, daha az invaziv seçenekler mevcut olduğundan daha az sıklıkla uygulanırlar.

Diğer tedavi seçenekleri:

Halen, varisli damarlar için çok çeşitli minimal invaziv tedavi seçenekleri mevcuttur. Bunlar şunları içerir:

skleroterapi, daha büyük bir damarı tıkamak için sıvı veya köpük kimyasal enjeksiyonu kullanarak, daha küçük damarları tıkamak için bir sıvı kimyasal enjeksiyon kullanarak, lazer cerrahisi, bir damarı tıkamak için ışık enerjisi kullanarak, Damarları tıkamak için ısı ve radyofrekans dalgaları kullanan endovenöz ablasyon tedavisi, endoskopik ven ameliyatı, bir damarı tıkamak için küçük bir kesiden sokulan küçük ışıklı kapsam kullanılarak Bir yöntem seçmeden önce daima tedavi seçenekleriniz ve riskler hakkında doktorunuzla konuşmalısınız. Önerilen yöntem, belirtilerinize,boyutunuza ve variköz venin konumuna bağlı olabilir.