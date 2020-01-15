Gripten korunmak için 8 kritik kural!

Halk arasında 'domuz gribi' olarak bilinen H1N1 virüsünün de yer aldığı gribal enfeksiyonlar, son günlerde 7'den 70'e pek çok kişiyi etkisine alırken, özellikle kalabalık ve kapalı ortamlar bulaşma riskini çok daha artırıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, her yıl kış aylarında artış gösteren ve son dönemde sıkça karşılaşılan gribal enfeksiyonların insandan insana öksürük ve hapşırıklarla havaya saçılan virüsler nedeniyle kolayca bulaştığını belirterek "H1N1'in de yer aldığı gribal enfeksiyonlar; yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı/tıkanıklığı, kuru öksürük, yaygın kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkarken, zatürreye varan ciddi hastalıklara yol açabiliyor" diyor. Hastalığın virüs bulaştıktan sonra 18-72 saat arasında ortaya çıktığını belirten Dr. Keramettin Şar, alınacak bazı basit ama etkili önlemlerle gripten korunmanın mümkün olduğunu vurguluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, alınacak 8 kritik önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.