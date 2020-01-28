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Bu belirtiler tümörünün habercisi

, beynin kendi içinde oluşan tümörlerin yanı sıra çevredeki dokulardan kaynaklanan ve kafatası içine doğru büyüyen tümörleri de kapsıyor. Bazı kanser türlerinde olduğu gibi tümörlerinin neden geliştiği konusunda hala net bir yanıt yok. Ancak beyin tümörü hakkında kesin olarak bilinen şey, her yaş grubunda görülebilmesidir. Dünya nüfusu yaşlandıkça beyin tümörlerinin görülme oranı artıyor. Beyin tümörleri insanların çoğu kez öğrenmekten bile çekindikleri, ciddi sonuçlara yol açabilen sorunları arasında sayılıyor. Yaşam kalitesinin ve süresinin düşmesine neden olan beyin tümörlerinde ölüme giden sonuçlar yaşanabiliyor. Peki hangi belirtiler beyin tümörü habercisi? İşte beyin tümörünün belirtileri...

Giriş Tarihi: 28.1.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 10:12 ABONE OL
Bu belirtiler beyin tümörünün habercisi

BEYİN SIVISI...

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Kişilerde tavır değişimleri pek çok kez psikolojik boyutlu gibi algılansa da aslında aniden gelişen tavır değişimlerinin altından '' tömürü'' çıkabiliyor. kişilikte veya davranışta değişikliklere neden olabiliyor. Beyin, yumuşak, süngerimsi bir doku kütlesidir. Kafatası kemikleri ve menings olarak adlandırılan üç adet ince zar tarafından korunmaktadır. Serebrospinal sıvı adı verilen ve suya benzeyen bir sıvı, beyni sarar ve tampon görevi görür. Beyin sıvısı, meningsler arasındaki boşluklar ile beyin içindeki karıncık denilen boşluklarda bulunur" dedi.

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Bu belirtiler beyin tümörünün habercisi
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