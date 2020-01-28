Son dakika haberi! Aksaray'da Corona şüphesiyle kontrol altına alınan Çinli turist H1N1 çıktı! H1N1 virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur?

Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve Asya ülkeleri başta olmak üzere Amerika, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinde kendini belli etmişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de son dakika corona virüsü gelişmeleri yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Aksaray ve İzmir ile diğer bazı illerimizde corona virüsü belirtilerine benzer belirtiler görülen Çin'den gelen kafilede yer alan tur operatörü ve şoförün gözlem altına alınmasının ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan araştırma ve analizlerin sonucunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıkladı. Gözlem altına alınan Çin vatandaşlarının Corona virüsü değil H1N1 virüsü taşıdığı ortaya çıktı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde H1N1 virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur? şeklinde sorunun cevaplarını araştırmaya devam ediyor. Peki, H1N1 virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl korunulur? İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

H1N1 VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR VE NASIL KORUNULUR?

H1N1 virüsü ile ilgili detaylı bilgileri, belirtilerini ve korunma yollarına ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar...