Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir?

Gıda zehirlenmesi, kontamine yiyeceklerin yenilmesi sonucu oluşan bir sağlık durumudur. Genellikle sağlıksız yiyeceklerden vücudumuza geçen bakteriler veya parazitler nedeniyle oluşur. Besinlerin hijyenik olmayan ortamlarda hazırlanması, hijyenik olmayan üretim veya işlenmesi yiyeceklerin kontamine olmasına neden olabilir. Bu duruma en sık neden olan patojenler, Salmonella ve E.coli'dir. Zehirlenmeye neden olan ne olursa olsun, bu durumun neden olduğu komplikasyonlar kişiyi zayıf bırakabilir ve iştahsızlığa neden olabilir. Gıda zehirlenmesi belirtilerinden bazıları ishal, mide ağrıları, şiddetli kusma, baş ağrısı, ateş ve halsizliktir. Midenizin dinlenmesini sağlayan ve hastalık sırasında vücudunuza bazı temel besin değerlerini sağlayan gıdaları tüketmek şarttır.



GIDA ZEHİRLENMESİ SONRASINDA YEMENİZ ÖNERİLER BESİNLER



Bol sıvı alımı



Gıda zehirlenmesinin en önemli belirtilerinden biri, genellikle kusma nöbetleri sonrası belirgin hale gelen dehidratasyon (vücudun susuz kalması)dur. Vücut sık sık kusma nedeniyle su ve besin değerlerini kaybetme eğilimindedir. Böylece gittikçe susuz kalır. Bu nedenle mideyi yatıştırmak için bol sulu meyveli buz parçacıkları yemek, bu rahatsızlığa iyi gelir. Ağızda gelişmekte olan herhangi bir kötü tadı önlemek için, soğuk su veya meyve suyundan küçük yudumlar almaya çalışın.



Bu kötü tat, enfeksiyon ve hastalıklara karşı kendini savunmak için çalışan kendi bağışıklık sistemimizin reaksiyonunun yanı sıra; vücuttaki patojenler tarafından serbest bırakılan toksinlerin bir sonucudur. Bu hastalık sırasında bir şey yemek ve içmeyi neredeyse imkansız kılan kötü bir tattır. Bu nedenle yavaş yavaş dehidratasyon ile başa çıkmak için taze hindistan cevizi suyu, taze limon suyu ile tuz ve şeker çözeltisi karışımı gibi tatlı içecekler deneyebilirsiniz. Gazlı içeceklerden kaçının bunların yerine bol su veya enerji verecek içecekler tercih edin. Bol bol su ve taze sıkılmış meyve suları içmeyi tercih edin ve kahve gibi vücudu daha da susuz bırakacak içeceklerden kaçının.





Hafif yiyecekler



Hasta olmanızdan bir kaç saat veya bir gün sonra muz, elma, armut ya da papaya gibi taze meyveler küçük porsiyonlar halinde yemeye başlayabilirsiniz. Mideye bazı besin değerleri sağlamak amacıyla da, baklagiller ile birlikte pişirebileceğiniz haşlanmış pirinç yemeyi deneyebilirsiniz. Tost, çörek ve galeta gibi hafif gıdalar da yiyebilirsiniz. Eğer aç hissetmeye başladıysanız biraz tavuk suyuna çorba ya da çok hafif bir et suyuna çorba içebilirsiniz. Tavuk suyu çorbası beslenme açısından çok zengindir ve kendi tıbbi özellikleri vardır. Oldukça büyük bir ölçüde midenin yatışmasına ve sindirimine yardımcı olan nane ya da tarçın gibi taze otları çorbanıza ekleyin. Mide için henüz sindirmesi çok zor olacak ağır gıdalar ve yağlardan kaçının. Bu kural yoğurt hariç diğer süt ve süt ürünleri için de geçerlidir. Yoğurt oldukça hafif ve sağlık için çok faydalıdır özellikle mide sorunları yaşayanlar için birebirdir.



Haşlanmış sebzeler



Aç kalmamak çok önemlidir. Gerekli besin ögelerini gerekli miktarda almak için sağlıklı besinler seçmek çok önemlidir. Bu nedenle bu hastalık döneminde haşlanmış sebzeler yemeniz çok faydalıdır. Sadece bazı sebzeleri haşlayıp çok fazla baharat eklemeden gerekli çeşnileri ekleyerek sağlıklı bir yemek yapabilirsiniz. Haşlanmış sebzelere tat vermek için zeytinyağı gibi yağlar besleyici kullanın. Bu şekilde hazırlanan bir yemek istemezseniz, sebzeleri fırında da pişirebilirsiniz.



Bu hastalıktan kaçınmanın tek yolu size hijyenik görünmeyen restoran ve yiyeceklerden kaçınmaktır. Yemeklerinizi evde pişirmek böylece kullandığınız malzemelerin temizliğinden emin olmak, etlerin aceleyle değil güzelce pişirildiğinden emin olmak bu konuda yapabileceğiniz en önemli şeydir. Her yemekten önce ellerinizi yıkayın ve her zaman gıda kutularını kontrol edin. Kabarık bir görünen veya kapağını açarken kötü kokulu olan kutuları attığınızdan emin olun.