Bakan Koca Ankara Şehir Hastanesindeki izolasyon odalarını inceledi

Bakan Koca, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının ele alındığı bakanlıktaki Bilim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantının ardından Ankara Şehir Hastanesine geçerek karantina odalarını inceleyen Bakan Koca, yetkililerden bilgi aldı.

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NEGATİF BASINÇLI İZOLASYON ODALARINI İNCELEDİ

Negatif basınçlı izolasyon odalarını inceleyen Bakan Koca'ya, ziyaretinde Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe eşlik etti.

ÖNLEMLER ALINDI

'Koronavirüs Bilim Kurulu' 4'üncü toplantısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yaptı. Bakanlık binasında yapılan toplantı sırasında açıklama yapan Bakan Koca, Çin'den yayılan koronavirüs türünün sebep olduğu hastalığı ilk gününden itibaren büyük bir ciddiyetle ele aldıklarını söyledi. Salgın Hastalıklar Koordinasyon Merkezi'nden anlık olarak tüm gelişmelerin takip edildiğini ifade eden Bakan Koca, 31 Ocak itibarıyla dünya genelinde ABD, Fransa, Avustralya, Almanya ve Kanada dahil olmak üzere 23 ülkede toplam 9 bin 810 vaka görüldüğünü, bu sayının yüzde 99'unun Çin'de olduğunu kaydetti. Bakan Koca, tamamı Çin'de olmak üzere 213 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bunların çoğunun 65 yaş üstü olduğunu söyledi. Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) herhangi bir uyarı bildirmeden ve dünyanın birçok ülkesi bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce bakanlık olarak önlemleri alıp adım adım hayata geçirdiklerini vurguladı.