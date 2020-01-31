Bu besinleri buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor!
Besinler sağlığımız açısından önemli rol oynar. Bazı besinlerin buzdolabına konulduğunda hastalığa neden olduğunu biliyor muydunuz? Peki, bu besinler nelerdir? İşte duyunca çok şaşıracağınız buzdolabına girince hastalıklara neden olan besinler...
Giriş Tarihi: 31.1.2020 13:56Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 15:07ABONE OL
TATLILAR
Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.