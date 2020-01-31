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Bu besinleri buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor!

sağlığımız açısından önemli rol oynar. Bazı besinlerin buzdolabına konulduğunda hastalığa neden olduğunu biliyor muydunuz? Peki, bu besinler nelerdir? İşte duyunca çok şaşıracağınız buzdolabına girince hastalıklara neden olan besinler...

Giriş Tarihi: 31.1.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 15:07 ABONE OL
Bu besinleri buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor!

TATLILAR

Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

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Bu besinleri buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor!
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