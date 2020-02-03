Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık"

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:



Bugün bilim kurulumuzun yedinci toplantısını yapıyoruz. Bütün alınan kararları, uyarıları kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşıyoruz. Özellikle şu an ülkemizde koronavirüsün olmadığını ve ülkeye girişini önlemek üzere bilim kurulunun aldığı önerileri hassasiyetle hayata geçirme noktasında özen gösteriyoruz. VE dün de bahsetmiştim. Bilim kurulunun gündemine gelen başka ülkelerden havaalanlarında termal kamera uygulamaları vb gibi uyguladığımız önleyici yaklaşımları devreye girip, girmemesiyle ilgili gündeme geldiğini, bugün için karara bağlanacağını söylemiştim.

Bilim kurulu bu dönemde özellikle Uzak Doğu Asya'dan gelen ülkeler olarak, daha çok Japonya, Tayvan, Tayland, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının doğru olacağını ve bunun da yarından itibaren biz de bakanlık olarak uygulamaya geçeceğimizi söylemek istiyorum.

Bu dönemde vaka sayılarının arttığını biliyoruz. Vaka sayısı 17 bin 485'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 361'e çıktı. Çin dışında hastalık halen sınırlı durumda. Biz her türlü gelişmeyi şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor olacağız.

Özellikle son günlerde salgının merkezi olan Wuhan şehri iken, olgu sayılarının giderek diğer şehirlere ve eyaletlere de uzamış olması ve sayıların giderek artması nedeniyle Çin'den gelen uçuşların belli bir süreyle olması şeklinde Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu. Bu süre zarfında hem enfeksiyon zehrinin pik yapacağı ve devamında nasıl bir tedbir alınması gerektiğiyle ilgili tekrar değerlendirilebileceği düşünüldü. Bu çerçevede biz de belli bir gün vererek Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık. Ay sonu itibariyle devam edip etmeyeceği konusu tekrar değerlendirilerek aldığımız kararı kamuoyuyla da paylaşmış oluruz.

Ayrıca 61 kişinin alınmış numunelerinin sonuçları çıktı. Bu 61 kişiden alınan numunelerin negatif olduğunu yani koronavirüs hastası olmadıklarını ayrıca ifade etmek istiyorum.