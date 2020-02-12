Reflü yatağı kullanımı rehberi: Reflü yatağı (yastığı) ne işe yarar? Ne kadar ve nasıl kullanılır?

Reflü rahatsızlığı, hem dünyada hem ülkemizde sıklıkla karşılaşılan hastalıklardan bir tanesidir. Beslenme şekilleri ve yaşam tarzına bağlı olarak gelişen bu hastalık, gündelik hayat üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Özellikle yemek yendikten sonra göğüste oluşan ağrı, bulantı ve ağrılı yutkunma gibi durumlar buna örnektir. Bebeklerde ve yetkişinlerde bunun tedavisi için reflü yatağı (yastığı) önerilmektedir. Tam bu noktada, 'Reflü yastığı (yatağı) nedir, nasıl kullanılır ve ne işe yarar?' sorusunun yanıtı oldukça merak edilmektedir. Adım adım kullanım rehberi haberimizde.

REFLÜ YATAĞI (YASTIĞI) NE İŞE YARAR?

Bilindiği gibi, reflü rahatsızlığı yaşayan kişilerde yemek borusu ile mide arasında bulunan kısmın gevşemesi ortaya çıkar ve bu durum özellikle geceleri yatarken çok daha rahatsız bir sonuç oluşturur. Bu gerilmenin ardından mide asidi (içeriği) ağız kısmına yönelir. Mide içeriği geri çıkabilecek şekilde yukarı doğru yönelir. Bu da ağrı ve acı dolu bir duruma neden olur. Bu noktada, reflü yastığı devreye girer.

Reflü yastığı (yatağı), bu rahatsızlıkla baş etmeye çalışan kişiler için oldukça önem arz eder. Zira, oldukça konforludu ve hastalığa karşı tedbir alınmasını sağlar. Reflü yastığı ortopedik olmakla birlikte, hem bebeklerde hem yetişkinlerde kullanılır. Vücudun fiziksel yapısına uygundur.

YETİŞKİNLERDE VE BEBEKLERDE REFLÜ YASTIĞI (YATAĞI) NASIL KULLANILIR?

Doktorlar tarafından sıklıkla önerilen reflü yastığı, tek kişilik veya çift kişilik olarak tercih edilebilir. Bu hastalığa sahip kişilerin sırt üstü bir konumda uzanması ve mide bölgesinden itibaren vücudunun yukarıya doğru yükselecek bir yapıda olması gerekmektedir. Reflü yatağı da tam bu şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, istenilen fiziksel duruşun sağlanmasına olanak tanır. Ortopedik olduklarından dolayı boyun ağrısı da ortaya çıkarmaz.

BEBEKLERDE VE YETKİŞİKİNLERDE REFLÜ YATAĞI NE KADAR KULLANILIR?

Bebeklerde yemek borusu kaslarının 6 aydan sonra geliştiği düşünüldüğünde, 6 ay kullanım süresi idealdir. Daha sonra kullanılmasında bir sakınca yoktur. Yetişkinlerde reflü yatağı kullanımı ise değişkinlik gösterebilir. Bu açıdan, doktora danışılması gerekmektedir.

BEBEK REFLÜ YASTIĞI YATIŞ POZİSYONU NASIL OLMALI?

Yeni doğan bebekler uyurken zarar görmesin diye, doktorlar yeni doğan bebeklerin yatış pozisyonları ile ilgili olarak ebeveynlere bebeklerini yan yatırmalarını tavsiye eder.

Eğer bebek yüz üstü yatıyorsa, delikli ve geçirgen yapılı boğulmayı önleyici yastık tavsiye edilir.

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