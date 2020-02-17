Yüksek tansiyon nedir?

Günlük aktivitelerimize göre kalp atış hızımızda değişiklik gösterir mesela uyurken ve koşarkenki kalp atışımızın aynı olması mümkün değildir. Kalp atışımız ve tansiyonumuz içinde bulunduğumuz fiziksel ya da ruhsal duruma hemen tepki veririr. Örneğin trafikte mesela tartıştınız o anda bir ölçüm yapabilsek emin olun normal nabzınızın çok üstünde bir nabız atışıyla karşılarız. Aynı şekilde derin uykudayken kalp atışlarımız dakikada 35-40 a kadar düşebilir. Yüksek tansiyon hastalığı dediğimiz şey kan basıncının ortalamasının 24 saatlik gün genelinde 13-8 den yüksek seyretmesidir.

YÜKSEK TANSİYONU NİÇİN TEDAVİ EDİYORUZ?

Kan basıncının uzun bir dönem boyunca yüksek seyretmesi tüm organlarımızın damarlarına hasar verererek damar sertliğine ve tıkanıklıklara neden olur. Dolayısıyla da organlarımızın işlevi bozulur.

YÜKSEK TANSİYON NEDEN OLUR?

Aslında yüksek tansiyonun kesin nedeni şudur diyebilmek mümkün değildir.Bilim dünysının araştırmaları hala devam etmektedir.Ancak sağlıksız yemek,sağlıksız yaşam tarzı,ilerleyen yaş ve çeşitli başka hastalıkların (yüksek kolestrol,şeker,aşırı alkol tüketimi,vs..) nedenlerden bazılarıdır.

TANSİYON TEDAVİSİNDE İLK BASAMAK

Yaşam değişikliği yapmak gerekir.

1-Tuz tüketimini azaltmak . (Günlük tuz tüketimi 5 gramdan az olmalıdır. Yüksek sodyum tüketimi, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve inme riskini arttırmaktadır. Sodyumun ana kaynağı yemeklerle tüketilen tuzdur. Dünyada ortalama tuz tüketimi ise 9-12 gram arasındadır ve günlük tüketilmesi gereken miktarın yaklaşık 2 katıdır.)

2-Düzenli egzersiz.Bunu illa spor salonuna gidin olarak anlamayın tabi imakıız varsa gidin.Örneğin asansörü değil merdiveni tercih edin.Kısa mesafedeki yerlere yürüyerek gidin.Gün aşırı 1 saat yürümeye çalışın.Fazla kilonuz var ise kilo vermek için artık herkesin 3 beyazı hayatınızan çıkarın (un-tuz-şeker) meyve sebze ağırlıklı beslenmek.Popüler tabirle paketlenmiş hiçbirşeyi (hazır gıda) tüketmemek.

3-Sigara ve alkolü hayatınızdan çıkarın.Aynı zamanda çay kahve tüketiini sınırlandırmak (daha önce su tüketmemizin ne kada önemli olduğu anlattığım videolarımda bu konuya değinmiştim.

4-Strese neden olduğunu bildiğimiz ve imkanımız varsa hayatımızdan çıkarabileceğimiz ne varsa hayatımızdan çıkarmak.Sağlığınızdan daha değerli bir şey yok.

Sabahları limonlu ballı ılık su içmek gibi tansiyon düşürme etkisi olduğunu bildiğimiz basit önlemleri alışkanlık haline getirmek. Yüksek tansiyonu kontrol altına almak ve semptomlarını azaltmak için bazı yiyeceklerden tüketmemizde fayda var.Mesela sarımsak Ayrıca kolesterolünüzü düşürmenize de yardımcı olur. Zeytinyağı, vücudunuzdaki yüksek tansiyonu doğal yollarla kontrol altına alır. Kekik yüksek kan basıncının rahatlamasını sağlar. Aktif bileşikleri, özellikle de karvakrol, arterlerinizin temizlenmesine yardımcı olur. Bu, atık maddelerin birikmesinin neden olduğu dolaşım sorunlarını önler.