Korona virüsü nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Corona virüsüne karşı maske korur mu?

(SABAH) - Covid-19 olarak adlandırılan hastalığa neden olan SARS-CoV-2 olarak bilinen virüs, tüm çabalara rağmen dünyaya yayılmaya devam ediyor. 10 yaş altında şu ana kadar bir can kaybı bildirilmezken, 60 yaş ve üzerindeki insanlar risk grubunda yer alıyor. Virüsün ülkemizde görülmesi ile birlikte vatandaşlar, korona virüsünden korunma yolları ve hastalığın nasıl bulaştığına ilişkin bilgileri araştırmaya başladılar. En çok sorulan soru ise "Corona virüsüne karşı maske korur mu?" sorusu yer alıyor. Yeni koronavirüs tedavisi henüz bulunmadı. Bu virüse karşı bir aşı da bulunmuyor. Ancak, uzmanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan, yeni tip korona virüsüne karşı şansınızı artıracak önlemler yer alıyor. İşte akıllarda olan, koronavirüsten nasıl korunulur, nasıl bulaşır ve maske korur mu sorularının yanıtı…

KORONAVİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI

Coronavirüs konusunda çözüm bulacak olan bizler değiliz. Bakan Koca'nın da sürekli altını çizdiği gibi, salgın küresel, mücadelemiz ulusal. Koronavirüs salgınına karşı kendinizi güçlendirmek için yapabileceğiniz birçok şey var. Her şeyden önce, el yıkama, sosyal uzaklaşma ve kalablıklardan kaçınma da dahil olmak üzere bize önerilen halk sağlığı önlemleri, kendinizi bu virüse maruz kalmaktan korumanın en iyi yoludur. Yani önleme en iyi ilaçtır. Bununla birlikte, bu uygulamalara bağlı kalmasına rağmen enfekte olunabilir.

Peki, koronavirüs nasıl bulaşır ve maske korur mu? İşte virüs hakkında bilinmesi gerekenler...