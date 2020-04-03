Corona virüs salgınından korunmak için para yerine kredi kartı kullanın önerisi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyaya hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tutunduğu yüzeyler ile bu yüzeylerde ne kadar süre canlı kalabildiği merak edilen konular arasında yer alıyor.

Kovid-19'un kağıt ve madeni para ile bağlantısına dair yapılan açıklamada bulunan Doktortakvimi.com uzmanlarından Mıstık, kağıt ve madeni paraların günlük hayatta elden ele dolaşmaları nedeniyle birçok bakteri ve paraziti barındırabildiğini söyledi.