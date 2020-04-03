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salgınından korunmak için yerine kullanın önerisi

Tüm dünyada etkisini gösteren salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, paranın her gün temas edilen diğer nesnelere kıyasla en kirli madde olduğunun düşünüldüğünü belirterek, "Bu nedenle kredi kartının daha hijyenik olduğuna inanılmaktadır. Bir araştırmaya göre, Avrupalıların birçoğu sırf daha hijyenik olduğu düşüncesiyle ödemelerini kart ile yapmayı tercih etmektedir. nedeniyle birçok kişinin de kart ile ödeme yapmayı daha hijyenik bulduğunu söylemek doğru olacaktır." dedi.

AA Sağlık
Giriş Tarihi: 3.4.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 14:37 ABONE OL
Corona virüs salgınından korunmak için para yerine kredi kartı kullanın önerisi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyaya hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tutunduğu yüzeyler ile bu yüzeylerde ne kadar süre canlı kalabildiği merak edilen konular arasında yer alıyor.

Kovid-19'un kağıt ve madeni ile bağlantısına dair yapılan açıklamada bulunan Doktortakvimi.com uzmanlarından Mıstık, kağıt ve madeni paraların günlük hayatta elden ele dolaşmaları nedeniyle birçok bakteri ve paraziti barındırabildiğini söyledi.

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Corona virüs salgınından korunmak için para yerine kredi kartı kullanın önerisi
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