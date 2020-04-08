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salgınına karşı sisteminin en güçlü yakıtı: ve !

salgını dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar corona virüse karşı hangi besinlerin etkili olduğuna dair araştırmalar yapıyor. Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmail Özkaya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı () sisteminin güçlendirilmesi için ve tüketilmesini önerdi.

AA Sağlık
Giriş Tarihi: 8.4.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 13:33 ABONE OL
Corona virüs salgınına karşı bağışıklık sisteminin en güçlü yakıtı: Bal ve pekmez!

Doç. Dr. Özkaya, yaptığı açıklamada, vatandaşların özellikle salgın sürecinde hazır gıdalar yerine sağlıklı tüketmesi gerektiğini söyledi. Her kahvaltıda mutlaka sistemini güçlendiren süt ve süt ürünleri, yumurta, ya da gibi gıdaların bulundurulmasını öneren Özkaya, bunların yanında C vitamini ve protein ağırlıklı ürünlerin de tüketilmesini tavsiye etti.

"GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN PROTEİN ŞART"

Biber, turunçgiller ve kuşburnunun da C vitamini kaynağı olduğuna dikkati çeken Özkaya, şöyle devam etti:

" sistem için çok önemli iki başlık, C vitamini ve protein. C vitamini vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlar, savunma sistemini güçlendirir. C vitamini kaybını önlemek için sebzeler ve meyveler tüketilmeden hemen önce hazırlanmalıdır. C vitamini eksikliğinde , diş eti iltihabı ve kolay morarma gibi belirtiler ortaya çıkar. İmmün sistemi için nükleer yakıt, bal veya pekmezdir. Demir, kalsiyum, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum gibi minerallerden oluşan bal ve pekmez B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından oldukça zengin bir kaynağıdır ve bu yüzden de güçlü antiseptik, antibakteriyel özelliği vardır. "

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Corona virüs salgınına karşı bağışıklık sisteminin en güçlü yakıtı: Bal ve pekmez!
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