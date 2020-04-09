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haberler | ile ilgili yeni keşifler ortaya çıkardı! İşte belirtileri araştırmasından o detay!

Ülkemizde de Covid-19 salgınına rastlanması ile beraber günlerdir vatandaşların araştırma konusu haline gelen ile ilgili gelen haberi sosyal izolasyonun önemini adeta gözler önüne serdi. 'de son olarak bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre yeni tip koronavirüs taşıyıcısı olan kişilerin yüzde 86'sının salgına yakalandığını farkında olmaksızın toplum içerisinde dolaştığı ve salgının bu şekilde körüklediği keşfedildi. Bu nedenle belirtileri ve semptomlarını bilmenin büyük önem taşıdığını vurgulayan uzmanlar virüsün; çoğu kişinin vücudunda öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı, ishal gibi semptomlara yol açarken ilk olarak 'in Vuhan kentinde görülen bu salgının izleri takip edilmeye devam ediyor. İşte bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda dikkat edilmesi her fırsatta vurgulanan, corona virüsü belirtileri ve konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 9.4.2020 07:57 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 07:58 ABONE OL
Son dakika haberler | ABD corona virüsü belirtileri ile ilgili yeni keşifler ortaya çıkardı! İşte Corona virüsü belirtileri araştırmasından o detay!

gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Tüm dünyada uzmanlar tarafından salgının izleri sürülmeye devam ederken her geçen dakika yeni bulgulara rastlıyor. 'de yapılan bir araştırmaya göre yeni tip Covid-19 taşıyıcısı birçok kişinin bunu farkında olmadan ve sosyal izolasyon kurallarına uymadan salgını yüzlerce kişiye bulaştırdığı tespit edildi. Salgının yayılmasının en büyük nedeni olarak gösterilen ve araştırmacılar tarafından "süper taşıyıcı" olarak isimlendirilen bu vakalar sosyal kısıtlamanın önemini gözler önüne sermiş oldu. Aynı zamanda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 salgınının insan vücudunda gösterdiği semptomlar adına kişilerin bilinçlenmiş olması da büyük önem arz ettiği bilir kişiler tarafından vurgulanıyor. İşte uzmanların yapılan araştırmalar sonucunda dikkat edilmesi gerektiğini belirttiği ve son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İLE İLGİLİ YENİ BULGULAR ORTAYA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR!

Vuhan'da ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan salgını araştıran uzmanlar az veya hiç belirti göstermeyen vakaların bulunduğunu tespit ederken birçok farklı semptom da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak keşfedilen yeni bulgular arasında gözlerde kızarıklık, tat ve koku alma duyularında kayıp olduğu tespit edildi.

İşte her vatandaşın bilmesi gereken ve yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan Corona virüsü belirtileri ve son dakika haberinin detayları…

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Son dakika haberler | ABD corona virüsü belirtileri ile ilgili yeni keşifler ortaya çıkardı! İşte Corona virüsü belirtileri araştırmasından o detay!
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