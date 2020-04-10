Prof. Dr. Demiray: Corona virüs tedavisinde yüksek dozda C vitamini kullanılıyor

BÜTÜN DÜNYA YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİNİ KULLANIYOR

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Demiray, "C Vitaminin dozunu arttırdığınızda farmokolojik bir etki ilaç etkisi ortaya çıkıyor. Yüksek dozda C vitamini genetik yapınızın şekillenmesine kadar rolü olan bir vitamindir. Viral enfeksiyonlarda akciğeri koruduğu gösterildi.

Prof. Dr. Demiray'dan flaş corona virüsü tedavisinde C vitamini kullanımı açıklaması | Video

Çin'den iki tane doktorun 50 orta ağır koronavirüs hastasının üzerinde yaptıkları çalışmalarda hiç ölüm bildirilmedi. Koronavirüste kullandığımız hiçbir ilaç kanıtlanmış bir bilgiye sahip değil. Koronavirüs tedavisinde bütün dünya yüksek doz C vitaminini kullanıyor. Bizde de kullanılıyor. Sağlık Bakanlığımız bir ay önce koronavirüs ile ilgili ilk vakalar çıktığında hemen Sağlık Bilimleri Üniversitesini arayarak elimizde bütün ürünleri aldı ve hastanelerine dağıttı. "şeklinde konuştu.