Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Prof. Dr. Demiray: Corona virüs tedavisinde yüksek dozda C vitamini kullanılıyor

Prof. Dr. Demiray: virüs tedavisinde yüksek dozda kullanılıyor

Dünyaya yayılan virüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Uzmanlar corona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemini vurguladı. Özellikle vitaminler bağışıklık sistemini güçlendirmede büyük rol oynuyor. Yüksek dozda C tedavisinin uzun yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde kanser hastalarında ve akciğer hastalarında kullanılan bir tedavi olduğunu belirten Prof. Dr. Mutlu Demiray, hastalarının tedavisinde de kullanıldığını söyledi.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 10.4.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 17:30 ABONE OL
Prof. Dr. Demiray: Corona virüs tedavisinde yüksek dozda C vitamini kullanılıyor

BÜTÜN DÜNYA YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİNİ KULLANIYOR

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Demiray, "C Vitaminin dozunu arttırdığınızda farmokolojik bir etki ilaç etkisi ortaya çıkıyor. Yüksek dozda genetik yapınızın şekillenmesine kadar rolü olan bir vitamindir. Viral enfeksiyonlarda akciğeri koruduğu gösterildi.

Prof. Dr. Demiray'dan flaş corona virüsü tedavisinde C vitamini kullanımı açıklaması | Video

Çin'den iki tane doktorun 50 orta ağır koronavirüs hastasının üzerinde yaptıkları çalışmalarda hiç ölüm bildirilmedi. Koronavirüste kullandığımız hiçbir ilaç kanıtlanmış bir bilgiye sahip değil. Koronavirüs tedavisinde bütün dünya yüksek doz C vitaminini kullanıyor. Bizde de kullanılıyor. Bakanlığımız bir ay önce koronavirüs ile ilgili ilk vakalar çıktığında hemen Sağlık Bilimleri Üniversitesini arayarak elimizde bütün ürünleri aldı ve hastanelerine dağıttı. "şeklinde konuştu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Prof. Dr. Demiray: Corona virüs tedavisinde yüksek dozda C vitamini kullanılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA