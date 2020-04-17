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Son Dakika Haberleri | corona virüs tedavisi hakkında müjdeli haberi verdi! alfa ilacı nedir?

Dünya genelinde corona virüsü aşı çalışmaları ile ilgili her gün son dakika haberleri geliyor. Bugün ise alfa bütün ’de gündem oldu. Bunun nedeni, Türkiye'de, aşının yanı sıra corona virüsü tedavisi ve ilacı için de büyük öneme sahip çalışmalar yürütülüyor. Son olarak, Prof. Dr. ve ekibinin aşı çalışmalarına başladığı duyurulmuştu. Dün gece bir müjdeli haber daha geldi ve Prof. Ovalı, üzerinde çalıştıkları Dornaz alfa corona virüsü ilacının oldukça etkili olduğunu ve acilen klinik testlere başlanması gerektiğini söyledi. Peki, corona virüsü ilacı Dornaz alfa nedir? İşte, Ercüment Ovalı ve bilim insanlarından oluşan ekibinin yaptığı aşı, tedavi ve Dornaz alfa ilaç çalışmalarında son durum…

Giriş Tarihi: 17.4.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 10:06 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Ercüment Ovalı corona virüs tedavisi hakkında müjdeli haberi verdi! Dornaz alfa ilacı nedir?

Corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, umut verici haberlerin sayısı artıyor. Dünyada ve Türkiye'de, corona virüsü aşısı ve tedavisi için çok sayıda çalışma yürütülüyor. Bu çalışmaların dört tanesine de Prof. Dr. öncülük ediyor. Dün öğle saatlerinde dördüncü ekibin kurulacağını duyuran Prof. Ovalı, akşam geç saatlerde yeni bir müjdeli haber verdi. Corona virüsü tedavisi için üzerinde çalıştıkları Dornaz alfa ilacın çok etkili olduğunu kamuoyu ile paylaşan Prof. Ovalı, ismi 23 Nisan'da açıklamak istediklerini ancak insan hayatı söz konusu olduğu için umut verici haberi duyurduğunu söyledi.

"İLAÇ O KADAR ETKİLİ DURUYOR Kİ..."

'de ve dünyada virüs için aşı ve ilaç tedavi araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamayla 23 Nisan'ı işaret eden Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan corona virüs tedavisi için yeni bir açıklama geldi. Ovalı, ''1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.'' dedi.

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Son Dakika Haberleri | Ercüment Ovalı corona virüs tedavisi hakkında müjdeli haberi verdi! Dornaz alfa ilacı nedir?
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