Sahurda tüketilmesi önerilen besinler nelerdir? Sahurda hangi yemekler tok tutar, mideyi yakmaz?

Oruç tutmanın dini önemi yanı sıra insan vücudu için faydalı olduğu uzmanlar tarafından her fırsatta dile getirilse de bu faydayı görebilmek için tüketilen besinlere dikkat etmek gerekiyor. Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar "Sahurda ne yenmeli, tok tutan yiyecekler nelerdir?" sorularını internet aracılığı ile araştırırken öte yandan gece geç vakitte yemek yendiğinden dolayı kişilerin bu gıdalara dikkat etmeleri, büyük önem arz ediyor. Oruç, doğru şekilde beslenerek tutulduğunda insan vücudunun arınmasını ve hatta bağışıklığının güçlenmesini sağlarken öte yandan gün içerisinde acıkmamak için neler yenmesi gerekiyor? Sorusu birçok kişinin aklında soru işareti olarak yer ediniyor. Buna göre; hazırladığımız haberimizin devamından "Sahurda ne yenmeli, tok tutan yiyecekler nelerdir?" gibi sorularınızın yanıtına ulaşabilirsiniz…

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Neredeyse her sene Ramazan ayında gündemdeki yerini alan bir diğer konu ise Oruç tutmak faydalı mıdır, değil midir? Sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlara göre; bu konuya dair yürütülen bilimsel çalışmalar oruç tutmanın insan vücuduna büyük fayda sağladığını ve arınma sağladığını iddia etse de bu konu halen birçok kişinin merak ettiği sorular arasında…

Peki, oruç tutmanın insan vücuduna faydaları nelerdir? İşte madde madde yararları…

Oruç tutmak;

Mide asidini ve bağırsak hareketlerini düzenler.

Uzak durulan fiziksel istekler ile beynin yapılan işlere yoğunlaşması hafızayı güçlendirir.

Kandaki lipit ve kolesterol düzeyi azaldığından yaşlanma gecikir, kan dolaşımı artar.

Hücrelerin yenilenmesini sağlar, böylece kanserle savaşır.

Bağımlılıklardan kurtulmanın bir yolu olabilir.

Karaciğeri dinlendirerek arındırır.

Cildi temizler.

Obezite ve aşırı kilo ile savaşır.

Ancak vücutta bu faydaları görebilmek için kişilerin oruç tutarken ihtiyaç duyulan tüm besinleri alması büyük önem taşımaktadır. Uzmanlara göre oruç tutan kişinin iftar ve sahur vakitleri aralığında bolca su tüketmesi oldukça önemli. Aynı zamanda birçok vatandaş sahurda yenmesi gereken ve tok tutan besinler nelerdir? Sorusuna yanıt arıyor. İşte o gıdalar!

TOK TUTAN YİYECEKLER NELERDİR?

Bilindiği üzere Ramazan'ın en önemli öğünü sahurdur. Sahurda vücudun gün içerisinde ihtiyacı olacak tüm gıdaları tüketmek büyük önem taşırken öte yandan 17 saat boyunca acıkmamak için tok tutan yiyecekler tüketmek gerekir. Eğer ihtiyaç duyulan besinler alınmazsa oruç tutmak vücudunuza yarardan çok zarar getirebilir. Hal böyle olunca ise beslenme uzmanları Sahurda yenmesi gereken tok tutan yiyecekler listesini neredeyse her ramazan yayınlayarak vatandaşları bilgilendirmektedir. Peki, Ramazan ayında tüketilmesi gereken yiyecekler nelerdir?

Yumurta: İçeriğindeki bol protein bulunan bu besin sahur sofralarının olmazsa olmazıdır. Hem uzun süre tok tutar. Hem de insan vücudunun ihtiyaç duyduğu besin değerlerinin büyük bir kısmını karşılamaya yardımcı olur. Birçok farklı tarifle tüketilebilse de yumurtayı haşlanmış olarak tüketmek daha faydalı olacaktır.

Yoğurt: Kalsiyum deposu besin yoğurt, sahurda tüketilebilecek gıdalar arasında yer alır. Gün içerisinde yaşayacağınız susuzluğu da azaltmaya yardımcı olan bu yiyeceğin ev yapımı halini tercih etmek daha faydalı olacaktır. Bir kase yoğurdun içerisine 1-2 çorba kaşığı yulaf eklerseniz bu hem vücutta hazmın kolaylaşmasını sağlar hem de sizi oruç süresince rahatlıkla tok kalabilmenize yardımcı olur.

Yeşillik: İçerisindeki vitaminlerle yeşillik tüketimi uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir. Özellikle Salatalık, marul, roka, maydanoz gibi sebzelerin tüketilmesi hem vücutta antioksidan etkisi yaratacak hem de zengin besin değerleriyle daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır.

Maydanoz suyu faydaları nelerdir? Detoks etkisiyle maydanoz suyunun faydaları

Tost: Sahurda yapabileceğiniz hem kolay hem de herkes tarafından sevilen bir besin de tosttur. Doyurucu ve besleyici olarak tüketebileceğiniz bu yiyecek yeşilliklerle beraber tüketildiğinde karbonhidrat ihtiyacını karşılayacak ve vitamin dengesi oluşturacaktır.

Süt: Uzmanların neredeyse her Ramazan ayında tavsiye ettiği süt, vücudun kalsiyum ihtiyacını yüksek oranda karşılamakla beraber; kişinin susamasını engeller, tok tutar, içerisine ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı tarçın kan şekerini de dengelemenizi sağlayabilir.

Meyve: Özellikle sahurda tüketilmesi önerilen meyve; muz ve elmadır. Vücudun ihtiyaç duyduğu şekeri en sağlıklı şekilde almaya ve tok kalmanıza yardımcı olurken gerekli vitaminlerin de alınmasını sağlar.

Sahurda; aşırı tuzlu ve yağlı gıdalardan kaçınmak çok önemlidir. Örneğin; tuzlu yeşil ve siyah zeytin, sucuk, pastırma, kuru et, baharatlı ve yoğun salçalı yiyecekler, patates kızartması, hamur işleri… Bu gıdalar kesinlikle sahurda tüketilmemelidir. Tüketildiği takdirde hem vücuda zarar verir hem de gün içerisinde acıkmanıza ve susamanıza neden olur.

Yoğurdun faydaları nelerdir? İşte yoğurt yemenin faydaları

Sütün faydaları nelerdir? Süt içmenin sağlığa yararları…