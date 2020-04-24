Sahur menüsü: Sahur vakti yenecek tok tutan besinler, mide yakmayan hafif yiyecekler nelerdir?

Ramazan ayında uzun süreli açlığa dayanmak için yediğimiz besinler büyük önem taşıyor. Vatandaşlar sahurda ne yenmesi gerektiği konusunda araştırmalar yapıyor. Sahur vakti yediğimiz besinler gün içinde açlığımızı ve midemiz etkiliyor. Peki sahurda yediğimizde gün boyunca tok tutan besinler nelerdir? Hangi besinler mide yanmasına iyi gelir? İşte cevabı...

SAHUR MENÜSÜ TAVSİYELERİ

Gece yatarken bir şeyler atıştırıp uyumak yerine sahuru tam zamanında yapmanız günü daha rahat geçirmenizi sağlar Susuz kalmak beden için risklidir bu yüzden sahurda yeterli sıvıyı almak için başta su olmak üzere, ayran, maden suyu, meyve kompostosunu tercih edebilirsiniz Taze ve kuru meyveler gün içinde kan şekerinizi dengelemek için uygundur sahurda ağır bir tatlı yemenize gerek yoktur Sahurda yiyeceğiniz aşırı tuzlu yiyecekler gün içinde su ihtiyacınızı artırır fazla tuzlu besinleri ( turşu, zeytin, salamarular vb) tercih etmeyiniz. Zeytin seviyorsanız iftarda yemeye özen gösteriniz Sahurdan sonra yeniden uykuya rahat ve kolay geçiş için kızartma vb yiyecekler tercih etmemeye çalışın çok sıcak veya aşırı soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçının gaz ve mide şikayetlerinizi tetikleyebilir Bağırsaklarınız tembel ise sahurda 1 tatlı kaşığı zeytinyağını domates ve salatalık üzerine dökerek tüketin ve yanında 1-2 kayısı veya hurma yiyin. Lif ve zeytinyağı tuvalete daha kolay çıkmanızı sağlar

ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ

1 kase çorba 1-2 dilim ekmek 4-5 kaşık kıymalı sebze 1 kase yoğurt veya ayran 1 meyve Bol su

ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ 2

1 tost domates-salatalık 1 bardak süt 1 meyve 10 fındık veya badem Bol su

ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ 2

2 yumurta ile sebzeli omlet veya menemen 2 parça pide 1 meyve veya meyve kompostosu 4-5 zeytin veya 2-3 ceviz Bol su

TOK TUTAN BESİNLER NELERDİR?

Zeytin: Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.



Çorba: Tokluk hissinizi hemen sağlayacak, yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.



Yumurta: Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.



Çörekotu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.



Çavdar ekmeği: Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.



Süt: Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.



Yoğurt: En besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.



Muz: Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilir.



Peynir: Protein yönünden besleyici olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

MİDE YANMASINA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Yulaf: Yulaf ve benzeri tahıl ürünleri de mideye iyi gelir. Kahvaltı için, yağ oranı düşük yulaf taneleri yiyin.

Taze zencefil: Taze zencefilin mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Reflü ile mücadele için doğranmış taze zencefil üzerine sıcak su dökün. Vücudunuzdan asidi atmasına yardımcı olması amacıyla zencefilli suya birkaç tane taze nane yaprağı ekleyebilirsiniz.

Karnabahar: Ülser ilaçlarının ham maddesi olarak kullanılan, karnabahar da mide için oldukça yararlıdır.

Patates: Kızarmamış çiğ patatesin suyu mide yanmasına iyi gelmektedir.

Ispanak: Haşlanarak tüketilen ıspanak mide için oldukça faydalıdır.

Meyan kökü: Midedeki asiti azaltarak en aza indirir.

Mide yanmasından şikayetçi olanlar özellikle yağlı ve asitli yiyeceklerden uzak durmalıdır.

MİDE YANMASI YAŞAMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ramazan ayında beslenmenize dikkat etmelisiniz. Aşırı çay ve kahve tüketiminden uzak durmalısınız. Yağlı yemekler veya sindirimi zor et yemekler yerine daha hafif yemekleri tercih etmelisiniz. Fast food ve baharatlı gıdalar mide yanmasına neden olacağından tüketmemelisiniz. Ayrıca bu dönemde sigarayı bırakmayı deneyebilirsiniz.