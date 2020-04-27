Uzmanı açıkladı! Corona virüs karaciğeri vuruyor mu?

Prof. Dr. Onur Yaprak, koronavirüsün karaciğeri nasıl etkilediğini açıklayarak önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Yaprak, koronavirüslerin aslında insanlarda hastalık yaptığı bilinen ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 10 ila 15'inden sorumlu bir virüs ailesi olduğuna dikkati çekti.

Koronavirüslerin dört farklı çeşidi olduğuna değinen Prof. Dr. Yaprak, şöyle devam etti: "Bu virüsler insanlar dışında hayvanlarda da bulunur. Koronavirüsün alfa, beta, gama ve deltacoronavirüs olmak üzere dört farklı cinsi var. Alfa ve beta coronavirüs insanları enfekte edebilirken, gama ve delta coronavirüs sadece hayvanları etkileyebiliyor. 20 yıldan kısa bir süre önceye kadar koronavirüs, insanlarda hafif derecede hastalığa neden olan bir virüs olarak değerlendirildiği için aslında araştırmaların çok da odak noktası olmamıştı, ta ki 2003 yılında Çin'de SARS'a ve 2012 yılında Arap yarımadasında MERS salgınlarına yol açasıya kadar. Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019 sonunda başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse ise SARS-CoV-2 adı verildi ve yaptığı hastalığa ise COVID-19 hastalığı denildi. Hastalık kısa zamanda tüm dünyaya yayıldı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi."