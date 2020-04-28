Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Koronavirüsün erken belirtisi ortaya çıktı! İşte corona virüsün o belirtisi...

Koronavirüsün erken belirtisi ortaya çıktı! İşte corona virüsün o belirtisi...

Corona virüsün en önemli belirtileri arasında yüksek ateş ve kuru öksürük yer alıyor. Corona virüsün yeni bir hastalık olması sebebiyle tüm belirtileri henüz tam olarak bilinmiyor. tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken yapılan araştırmalar sonuç vermeye başladı. Uzmanların açıklamalarına göre corona virüsün yüksek ateş ve öksürük dışında birçok belirtisi var. Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, ateş veya nefes darlığı olmaksızın, anti alerjik ilaçlara rağmen ciltte geçmeyen veya tekrarlayan kaşıntı ve döküntü ile ortaya çıkan kurdeşen hastalığının da koronavirüsün erken belirtilerinden biri olabileceğine işaret etti.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 28.4.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:07 ABONE OL
Koronavirüsün erken belirtisi ortaya çıktı! İşte corona virüsün o belirtisi...

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde salgını nedeniyle ertelenen planlı ameliyatlara önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş başlanacağının müjdesini veren Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Salgın başladığından beri aslında acil ve ilerlemiş kanser hastalarının ameliyatlarını durdurmadık. Birkaç ay öteleyebileceğimiz, aciliyeti olmayan ameliyatları bu süreçte ertelemiştik. Şu anda hastanemizde kovid açısından temiz ameliyathanemiz, yoğun bakımımız, cerrahi ve dahiliye yataklarımız var zaten. Ama eski sayıda ameliyatlar yapmıyorduk tabii ki salgın nedeniyle. Hastanemizin bilim kurulunda da konuştuk, gelecek haftadan itibaren ertelediğimiz ameliyatları, cerrahi hocalarına da danışarak yavaş yavaş açacağız. İlk olarak kanser cerrahisi, kalp damar cerrahisi, beyin cerrahisi ve çocuk cerrahisi ameliyatları planlanacak" diye konuştu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüsün erken belirtisi ortaya çıktı! İşte corona virüsün o belirtisi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA