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Vücudu toksinlerden arındırıyor!

Vücudun hastalıklara yakalanma riskini artıran toksinlerden, bilinçli beslenerek, kolayca kurtulabilir, sağlığınızı tehdit etme riskini ortadan kaldırabilirsiniz. Sağlıklı beslenmemek, zararlı gıdalara uzun süre maruz kalmak, düzenli hareket etmemek birbirine bağlı olarak vücutta toksinlerin birikmesine zemin hazırlıyor. Peki, vücuttaki toksinleri atmak mümkün mü? Hangi besinler toksinlerin atılmasını sağlar? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 28.4.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 08:49 ABONE OL
Vücudu toksinlerden arındırıyor!

Hücrelerin kendilerini yenilemesine izin vermeyen zararlı bakterilerden oluşan toksinler ödem birikmesine sebebiyet verir.

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Vücudu toksinlerden arındırıyor!
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