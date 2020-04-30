Hamilelikte 12. Hafta: 12 Haftalık Gebelik Gelişimi - 12. Hafta Bebek Anne Karnında Nerededir?

Gebeliğin 12.haftasında anne karnında bulunan bebeğinizin yüzü insan görünümüne ulaşmaktadır. Bebeğinizin yüz derisinin içinde kıl kökleri belirmeye başlamaktadır. Daha minicik olan bebeğinizin ellerinde ve ayaklarında tırnaklar uzamaya başlar. Bu 12.haftada bebeğinizin bütün iç organları oluşmakta ve çalışır durumda olmaktadır. Bebeğinizin cinsel organları gelişmektedir. Hamileliğinizin 12. Haftasında bebeğinizin kalp atışını duyabilirsiniz. 12 haftalık bebeğin kalp atışı sesini özel bir dinleme cihazı olan doppler ile net bir şekilde duyabilirsiniz. Gebeliğin 12. Haftasında artık el ve ayak parmakları ayrılmıştır. Bebeğin vücut bölgesinin çeşitli yerlerinde ince tüyler olmaya başlamaktadır. Bu haftalarda beyindeki hipofiz bezi birçok hormonu üretmeye başlamaktadır. Sinir sistemi olduğundan daha fazla gelişmektedir. Anne ve baba olmayı bir an önce sabırsızlıkla bekleyen anne ve baba adayları doğacak olan bebekleri hakkında tüm detayları bilmek istiyorlar. 12 haftalık gebelikte bebeğin boyu ve 12 haftalık gebelikte cinsiyet belli olur mu? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. 12 Haftalık gebelik şikâyetleri işte detaylar.

12 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Bu hafta ile beraberinde anne adayı bu yorucu zorlu süreci geride bırakmış bulunmaktadır. Bu süreçte bebek gelişimini tamamlamaktadır. Artık bir embriyo olmaktan çıkıp 9. Aya kadar fetüs olarak gelişmeye devam etmektedir. Anne karnında olan bebeğiniz gebeliğin 12. haftasında boyu 8 cm olmakta ağırlığı ise 18 gr olmaktadır.

12 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

Merak edilen bir diğer soru ise 12 haftalık gebelik kaç aylık olur bu soruya değinecek olursak, toplam 84 günlük gebe olmuş oluyorsunuz. Buda 2 ay 24 günlük hamile olduğunuz anlama gelmektedir.

12 HAFTALIK GEBELİKTE CİNSİYET BELLİ OLUR MU?

Bebeğiniz artık bir embriyo değildir. Bebeğiniz bu haftada tüm gelişimini tamlamaktadır. Anne karnında bulunan minicik olan bebeğinizin artık dış üreme organları erkek ve dişi cinsiyet özellikleri için belirgin olmaya başlamaktadır. Fakat daha yavaş yavaş üreme organları gelişmeye başladığından dolayı net bir sonuç almak için en az 16. haftaya kadar beklemeniz gerekmektedir.

12 HAFTALIK BEBEK ANNE KARNINDA NEREDEDİR?

12 haftalık bebek anne karnında nerededir gibi sorular soran anne adayları için şöyle diyebiliriz ki bu haftadan itibaren bebeğiniz çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bebeğinizin göbek kordonundan ayrılan bağırsakları, bu haftada karın boşluğuna doğru hareket etmeye başlamaktadır.

12 HAFTALIK GEBELİK ŞİKÂYETLERİ

Anne adayları zorlu süreçleri geride bıraktıktan sonra, 12. Haftaya girdiklerinde, erken gebelik belirtileri gibi bazı belirtiler yaşayacaklar. Gebeliğin 12. Haftasında, diğer haftalarda olduğu gibi bu haftalarda da bazı baş ağrıları olabilir. 12 haftalık gebelikte baş ağrısı gayet normaldir. Anne adayının kan üretiminde artış yaşanacak. Bu kan akışı ile birlikte kalp daha fazla ve hızlı pompalama yapmaya devam etmektedir. Anne adayının cildinde bazı değişimler meydana gelebilir. Bu değişimler

Karnın alt kısmındaki cilt, koyulaşır ve kahve-siyah bir görüntü alır. Kesinlikle panik edecek bir durum değildir. Ciltte bulunan bu lekeler doğumdan sonra yok olmaktadır.