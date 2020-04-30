Hamilelikte 11. Hafta: 11 Haftalık Gebelik Gelişimi - Bebek Hareketleri Hissedilir mi?

Gebeliğin 11.haftasında anne karnında bulunan bebeğin beyni hızla büyümesini sürdürmektedir. Ayrıca anne karnındaki fetüsün boyunun yarısını kafa oluşturmaktadır. Bebeğin başı gövdesinden büyüktür. Bu haftalarda bebeğin organ gelişimi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Anne karnındaki bebeğin dış üreme organlarında büyük oranda ilerlemeler göstermeye başlamaktadır ve hızla gelişini tamlamaktadır. Fakat bu haftalarda bebeğinizin cinsiyeti henüz belli olmaz. Üreme organları 11. haftada cinsiyet belirleyecek kadar gelişmez. Anne karnındaki bebeğinizin erkek veya kız olması ile ilgili net bilgi yaklaşık olarak 3 hafta içinde öğrenebilirsiniz. Bebek sahibi olmaya hazırlanan hamile kadınlar tarafından büyük bir merakla beklenen sorulardan bazıları şu şekildedir. 11 haftalık gebelikte bebeğin boyu ve 11 haftalık ikiz gebelik merak edilen bu konuya değineceğiz. 11 haftalık gebelik şikâyetleri işte detaylar.

11 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Anne ve baba olmaya hazırlanan adaylar bebekleri ile ilgili tüm gelişim bilgilerini öğrenmek istiyorlar. Gebeliğin 11 haftalık bebek anne karnında nerededir gibi sorular çokça sorulmaktadır. Anne karnında bulunan bebek bu haftada artık embriyo olmaktan çıkar, fetüs durumuna gelir. Anne karnındaki bebeğin boyu 7 cm, ağırlığı ise 8 gr olarak hesaplanmıştır.

11 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

11 haftalık gebelik kaç aylık olur diye soracak olursanız 77 gün, 2 ay 17 günlük hamile oluyorsunuz. Anne karnında bulunan bebeğinizin bu haftalarda bütün organları gelişmiş olduğundan fetal büyümesinde artış yaşanabilir. Bu önemli olan 11. hafta ile 20. hafta arasında bebeğinizin ağırlığı 30 katına, boyu ise 3 katına çıkmış olur.

11 HAFTALIK İKİZ GEBELİK

Anne karnındaki bebeğinizin bu haftadan sonra fetal olarak gelişeceğinden ötürü, bebeğinizin ikiz olup olmadığı da açıkça görülecektir. Bu önemli 11 haftalık ikiz gebelik sırasında kadınlarda, hormon seviyelerinde yükselmeler vardır. İkiz gebe olduğunuzdan ötürü birde 2 can taşımış olacağınızdan, bu durumda gebelik belirtilerinin bazılarının iki katına çıkması ve daha fazla kilo alınması durumudur. Bu gebelik belirtileri normal bir durumdur, diğer gelecek haftalarda anne adaylarının bu belirtilerinden kurtulacağı, mide bulantıları azalacaktır. Anne ve baba adayları tarafından merak edilen bir diğer soru ise 11 haftalık bebek hareketleri hissedilir mi diye soruluyor. Bu haftalarda dâhil gebe olup olmadığınız henüz anlaşılmaz. Bu dönemde bebekte büyük değişimler olur. Anne karnında bulunan bebek tekmeler atmasına rağmen anne henüz bebeğinizin attığı tekmeleri hissedemez.

11 HAFTALIK GEBELİK ŞİKÂYETLERİ

Gebeliğin 11. Haftasında anne adayında hızlı bir şekilde fiziksel ve ruhsal olarak değişimler yaşayabilir. Bu önemli haftada anne adayının yanında olup, anne adayına destek ve motivasyon vermeniz gerekiyor. Bu haftada, anne adayları kilo almaya başlar. Anne adayında halsizlik ve yorgunluk meydana gelir. Anne adayında ani duygu değişimleri meydana gelebilir. Hamileliğin 11. haftasında karın ağrısı, sırt ağrıları ve ayaklarda kramp oluşması sıklıkla görülebilir. Midede ekşime ve yanmada görülür.

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