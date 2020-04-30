Hamilelikte 9. Hafta: 9 Haftalık Gebelik Gelişimi - Hamilelikte 9. Hafta Şikayetleri Nelerdir?

Anne adayı gebeliğinin 9. Haftasında çeşitli değişikliklere uğramaktadır. Bu değişimler arasında sık sık mide bulantısı gelmesi, sık sık idrara çıkma, aşırı yorgun hissetme gibi erken dönem belirtileri, aynı şekilde gebeliğin 9. Haftasında da tekrarlamaktadır. Gebe kadının sık sık idrara çıkmanın sebebi rahmin hızlı bir şekilde büyümesinden kaynaklıdır. Gebeliğin 9. Haftasında şiddetli bir şekilde kasık bölgesinde ağrı olur. Bu kasık ağrısının oluşmasının sebebi rahmin genişleyerek bebeğe yer açması sebebiyle olmaktadır. Bu ağrılardan ve belirtilerden dolayı anne adayı panik yapmasın. Genellikle bu durumlardan dolayı korkulacak bir şey yoktur. Eğer ki kasık bölgenizdeki ağrı şiddetli bir şekilde artarsa ya da kanama meydana gelirse doktorunuza başvurmanız önemlidir. Bu 9 haftalık gebelikte meydana gelen kanama, düşük belirtisi de olabilir. Anne ve baba olmaya hazırlanan kişiler bebeklerinin boyunu, kilosunu ve cinsiyeti gibi özellikleri bilmek istiyorlar. 9 haftalık gebelikte bebeğin boyu merak edilen bu konuya değineceğiz. 9 haftalık gebelik kaç aylık olur? İşte detaylar…

9 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Anne ve baba olmaya hazırlanan çiftler bebekleri hakkında her şeyi öğrenmek işitiyorlar. Gebeliğin 9. haftasında anne karnında bulunan bebeğin boyu yaklaşık olarak orta boy bir yeşil zeytin boyunda olmaktadır. Anne karnında bulunan bebek 2.2 ila 3 cm olarak bilinmektedir. Hamileliğin 9. haftasında bebekte önemli ölçüde değişimler görülmektedir. Anne karnında bulunan zeytin büyüklüğünde olan bebeğin kafası bedenine oranla daha büyük ve göğsüne doğru eğik durmaktadır. Bebeğin hızlı bir şekilde gelişmesi ile beraber elleri ve ayaklarında parmak oluşumu devam etmektedir. Anne karnındaki minicik olan bebeğin dirsekleri daha belirgin olmaya başlar. Bebeğin kolları ve bacakları uzamaktadır. Bebekte pankreası ve safra kesesi ve bağırsak gibi organları oluşmaya başlamaktadır. Anne adayları tarafından çokça merak edilen bir konu olan 9 haftalık bebek cinsiyeti henüz bu haftalarda belli olmaz. Bu haftalarda yavaş yavaş iç üreme organları oluşmaya başlamaktadır.

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9 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

Gebelik hafta hafta hesaplandığından dolayı, anneler gebeliklerinin kaç ay olduğunu öğrenmek istiyorlar. 9 haftalık gebe olan anne adayı toplam 63 gün yani 2 ay 3 günlük gebelik sürecindedir. Anne adayı bu 9 haftalık hamilelikte karnında büyüme olmaz, hamile olduğu anlaşılmaz. Fakat anne rahmin de karnınızda bulunan bebek gibi hızlı bir şekilde büyür. Anne karnında bulunan bebek gebeliğin 9. haftasında fetus ekstremitelerini ve gövdesini kımıldatmaya başlamaktadır ve ayrıca rahim içerisinde takla atmaktadır. Fakat hamile olan anne bebeğin karın içerisindeki hareketlerini hissetmez. Genelde merak edilen sorulardan biriside 9 haftalık bebek anne karnında nerededir gibi sorular sorulmaktadır. 9.haftaya kadar anne karnında bulunan bebek embriyo olarak gelişimini sürdürmektedir. Bu haftadan sonra bebeğinizin fetüs olmasına sadece 1 hafta kalmıştır. Bu 1 haftadan sonra bebeğiniz embriyo olmaktan çıkıyor, artık fetüs olarak adlandırılacaktır.

HAMİLELİKTE 9. HAFTA ŞİKÂYETLERİ

Gebeliğin 9. Haftasında diğer haftalarda olduğu gibi bu haftalarda da erken gebelik belirtileri yaşanabilir. Bu haftalarda anne adayının midesi bulanabilir. Anne adayında halsizlik ve yorgunluk yaşayabilir. İşte o bazı şikâyetler:

Hamilelikte 9. hafta kasık ağrısı olabilir.

olabilir. Gaz problemi ve hazımsızlık ortaya çıkabilir.

Göğüsler dolgun ve hassas olabilir.

Bel ağrısı artabilir.

Baş dönmesi ve kusma hissi olabilir.

Eklemlerinizde ağrılar hissedebilirsiniz.

9 HAFTALIK BEBEK CİNSİYETİ

Bu evrede bebeğinizin cinsiyetini çok merak ettiğinizi tahmin edebiliyoruz. Fakat 9. Haftada bebek cinsiyetini öğrenmek mümkün değildir. Bebek cinsiyeti öğrenmek için 19. Haftayı beklemeniz gerekir. Bu evreye kadar sabırlı ve dikkatli olmanız gerekmektedir.