Hamilelikte 7. Hafta: 7 Haftalık Gebelik Gelişimi - 7 Haftalık Bebek Anne Karnında Hareket Eder mi?

Anne adayları,6. Haftayı doldurduktan sonra, 7 haftalık gebe olan anne adayının karnı bu haftalarda belirginleşmez. Hamileliğinizi siz söylemediğiniz halde kimse fark etmez. Fakat bu haftadan sonraki diğer haftalarda, karın bölgeniz daha da belirginleşir. Ayrıca bu haftadan sonra hızlı bir şekilde kilo alabilirsiniz. 7 haftalık gebelik kaç aylık olur diye soracak olursanız, 7 haftalık gebeliğiniz 1 ay 19 gün olarak hesaplanmıştır. Daha önünüzde 7- 8 aylık bir gebelik süreci var. Hamileliğin diğer haftalarında olduğu gibi bu haftalarda erken gebelik belirtileri gözlemlenebilir. Bu haftalarda hiç yemediğiniz tatları yeme isteğiniz olabilir. Yediğiniz, tattığınız besinlerden ise tiksinebilirsiniz. Sürekli bir uyuma isteğiniz oluşabilir. Şiddetli bir şekilde başınızda ağrı oluşabilir. Fakat endişelenecek bir durum değildir, panik yapmayınız. Anne ve baba olacak çiftler doğacak olan bebekleri hakkında tüm bilgileri öğrenmek işitiyorlar. 7 haftalık gebelikte bebeğin boyu merak edilen bu konuya değineceğiz. Gebelikte 7. hafta şikâyetleri işte detaylar

7 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Anne ve baba olmaya hazırlanan çiftler bebekleri hakkında her şeyi öğrenmek istiyorlar. Anne karnında bulunan 7 haftalık bebeğinizin boyu, yaklaşık olarak 10-13 mm arası boydadır. Buda minicik bir fasulye denk gelmektedir. Bebeğinizin ağırlığı ise yaklaşık olarak 2 gramdır, tüy gibi hafiftir. Sürekli gündeme gelen sorulardan biriside normal bir 7 haftalık gebelik kesesi kaç mm olmalı gibi sorular anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. Gebelik kesesi 4 ve 5.haftalarda transvajinal ultrasonografi ile izlenimi yapılmaktadır. 6 ve 7.haftalarda ise ultrason ile izlenimi yapılır. Normal bir 7 haftalık bebeğin amniotik kese embriyo uzunluğu 5mm'den büyük olması gerekiyor. 7 haftalık bir bebeğin yolc kesesi de normal gebeliklere oranla 6 mm'nin altında olması gerekiyor. Anne adayları tarafından merak edilen bir diğer konu ise 7 haftalık bebek anne karnında hareket eder mi gibi konular merak ediliyor. Bebek 7.haftadan sonra hareket etmeye başlar. Fakat daha çok küçük olduğu için anne bunu hissetmeyebilir. Anne adayları bebeklerinin hareket edişini 16. Haftadan sonra hissedebilir.

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GEBELİKTE 7. HAFTA ŞİKÂYETLERİ

Anne adayı gebeliğinin 7.haftasına girmiş ise bu haftalarda, diğer haftalara göre daha zorlu bir süreçten geçer. Hamilelikte 7. hafta mide bulantısı yaşayabilirsiniz. Bu haftalarda aşerebilirsiniz. Sık sık idrara çıkma isteğiniz oluşabilir. Başınız şiddetli bir şekilde ağrıyabilir, biraz dinlenmenizi, hava almanız önerilir. Aniden uyuma isteğiniz oluşabilir.

GEBELİKTE 7. HAFTA AKINTI

Gebelikte 7. haftada akıntı hamile kadınların en çok şikâyet ettiği konulardan. Bu haftalarda akıntınızın olması sizi korkutmasın. Vajinal akıntınız beyazımsı veya kahverengide olabilir. Bunun sebebi hormonlarınızın gebelik sırasında genişleyen vajina duvarına yaptığı etkiden kaynaklanmakladır. Yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Şişkinliğiniz olabilir, gaz sancısı yasabilirsiniz. Bu tür şikâyetler hamileliğin 7.haftasında yaşanılabilecek normal şikâyetlerdir.