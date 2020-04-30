Hamilelikte 6. Hafta: 6 Haftalık Gebelik Gelişimi - 6. Hafta Hamilelikte Bebeğin Kalp Atışı Nasıl Olur?

5.Haftayı bitiren anne adaylarını 6.hafta da daha zor bir süreç beklemektedir. 6. hafta hamilelik sürecinde anne adayında hormonel değişimler, duygusal ve ruhsal durumlarda değişimler gözlemlenebilir. Bu süreçte anne adayında sık sık mide bulantısı ve ayrıca bazı kokulardan tiksinme gibi davranışlar sergilenebilmektedir. Gebelik dönemlerinde aşırı mide bulantısı yaşayan kadınlar, mide bulantılarının geçmesi için nane koklayabilirler veya kahve çiğneyebilirler tuzlu kraker yiyebilirsiniz. Anne ve baba olmaya hazırlanan çiftler tarafından merak edilen bir diğer konu da 6 haftalık gebelikte bebeğin boyu ve 6 haftalık gebelik kesesi kaç mm olmalı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. 6 haftalık gebelik kalp atışı işte detaylar.

6 HAFTALIK GEBELİKTE BEBEĞİN BOYU

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler, heyecan ve sabır ile bebeklerine kavuşacakları günü beklemektedirler. Anne adayı hamileliğin 6. Haftasında karnındaki bebeğin boyu yaklaşık 2,5 ve 3,5 mm boyutuna sahiptir. Bebek bu önemli 6.haftada yaklaşık olarak bir yeşil mercimek boyutlarındadır. Anne karnındaki bebeğin ağırlığı ise yaklaşık 1,5 ve 2 gram ağırlığındadır. Bu haftanın sonunda anne karnındaki bebek 3 kat daha büyümüş olacak. Bu önemli haftada bebeğin burun, ağız ve kulakları bu haftada şekillenmeye başlamaktadır.

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6 HAFTALIK GEBELİK KESESİ KAÇ MM OLMALI?

Bu önemli ve zorlu süreçte anne adaylarında hormonsal ve ruhsal olarak çeşitli değişimler meydana gelmektedir. Anne adayı bu haftalarda sık sık Mide bulantısı, mide yanması, kabızlık, bitkinlik ve halsizlik, sık sık idrara çıkma gibi değişimler yaşamaktadır. Ayrıca hızlı bir kilo alma evresine girer. Bu zorlu süreçte anne olmaya hazırlanan gebe kadının sevdikleri tarafından moralinin yüksek tutulması gerekiyor. Anne adayları bu değişmelerden dolayı asla panik içerisine girmesin. Bu önemli değişmelerin sebebi çocuğunuzun anne karnında hızlı bir şekilde büyümesinden kaynaklanmaktadır. Anne ve baba olmaya hazırlanan çiftler anne karnında bulunan kesenin çapını merak etmektedirler. Anne karnındaki kesenin boyutu yaklaşık olarak 2 ve 4 mm civarında olmaktadır.

6 HAFTALIK GEBELİK KALP ATIŞI

Hamileliğin her anı çok önemlidir. Anne adayları gebeliklerinin 6.haftasında diğer ilk haftalara oranla daha çok zorlanabilirler. Bunun sebebi anne karnında bulunan bebek hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Anne karnındaki bebekte bu haftalarda, çenesi ve yanakları gelişmeye başlamaktadır. Ayrıca gözleri ve burunda bu haftalarda oluşmaya başlmakatdır.6 haftalık gebe olan anne adayı bu önemli haftada anne karnındaki bebeğinin kalp atışı duyabilir. Şöyle ki anne karnında 6 haftalık bebeğin kalbi dakikada 80 defa atmaktadır.