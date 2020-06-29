Taşınırken bunlara dikkat edin

İki-üç ay boyunca yoğun şekilde evlerimizde kaldık. Havaların ısınması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte pek çok insan ya tadilat sürecine başladı ya da taşınma. Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, Covid-19 döneminde sağlıklı ve hijyenik şekilde taşınabilmenin yollarını anlattı...Tadilat süresince evde çalışacak kişilerin maske takmaları sağlanmalı. Evde birçok insanın tadilat süresince dokunabileceği kapı kolu, lamba anahtarı ve merdiven tırabzanı gibi alanlar sık sık temizlenmeli. Ortamda mümkün olduğunca sosyal mesafe kuralı korunmalı. Tadilat yapılan alan sık sık havalandırılmalı.Covid-19 hastalığına neden olan virüs; koli, karton gibi yüzeylerde 24 saat kadar yaşayabilirken, bu süre plastik yüzeyde ise 2-3 güne kadar uzayarak hastalık yapıcı etkisini sürdürebiliyor. Virüsün yüzeylerden bulaşma olasılığı düşük olsa da sıfır değil. Bu nedenle de ister karton, ister streçe sarılmış yüzeye dokunduktan sonra eller yıkanmalı, dezenfekte edilmeli ve kesinlikle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı. Virüsün bulaşmasında ana yol yüzeyler olmasa da, yine de taşınırken kolilere dokunduktan sonra eller dezenfekte edilmeli, daha sonra içerisindeki eşyalara dokunulmalı. Koli ve kolinin konduğu yüzey çamaşır suyu ve alkollü mendiller ile dezenfekte edilmeli. Mümkünse kolileri kendiniz hazırlayın. Eğer kolileri kendiniz yapmadıysanız, silinebilecek ürünler deterjanlı su ile silinmeli, yıkanabilecek ürünler de mutlaka yıkanmalı.Taşınma sırasında da maske, mesafe ve el hijyeni, en önemli üç unsur.Taşımacılık firmasıyla anlaşırken aldıkları önlemler sorulmalı.Evinizi taşıyacak araç önceden dezenfekte edilerek taşıma için hazır hale getirilmeli.Eşyaların ambalajı için öncelikle daha önce kullanılmamış tek kullanımlık ambalaj malzemeleri tercih edilmeli.Nakliyat personelinin tümü birden evin içinde olmamalı. Kalanlar evin dışından destek vermeli.Personelin sağlık kontrolleri sık sık gözden geçirilmeli.Taşıma ekibinin yanı sıra evdeki herkes maske takmalı.Taşıma işlemi sonlandıktan sonra evin her noktası iyi bir temizlik işlemi yapılarak dezenfekte edilmeli.