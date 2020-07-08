Beyin yiyen amip belirtileri nelerdir? Beyin yiyen amip nedir, Türkiye'de var mı?

Beyin yiyen amip nedeniyle ABD'de bir kişinin hayatını kaybetmesi ile beraber Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaptığı açıklamada Türkiye'de de bazı türlerde amiplerin görüldüğünü açıkladı. Bu açıklama ile beraber milyonlarca vatandaş bu hastalığın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Beyin yiyen amip nedir, Türkiye'de var mı? Beyin yiyen amip belirtileri nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar…

BEYİN YİYEN AMİP NEDİR, TÜRKİYE'DE VAR MI?

Dünya koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken ABD'den gelen son dakika haberi dünya üzerinde büyük yankı uyandırdı. Bu haber sonrasında Prof. Dr. Ceyhan, beyin yiyen amip isimli canlının yol açtığı hastalığa yakalanarak, hayatını kaybeden Amerikan vatandaşının durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Ve Türkiye'de de benzer amiplerin olduğunu bildirdi…