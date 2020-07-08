Beyin yiyen amip belirtileri nelerdir? Beyin yiyen amip nedir, Türkiye'de var mı?

Beyin yiyen amip nedeniyle ABD'de bir kişinin hayatını kaybetmesi ile beraber Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaptığı açıklamada Türkiye'de de bazı türlerde amiplerin görüldüğünü açıkladı. Bu açıklama ile beraber milyonlarca vatandaş bu hastalığın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Beyin yiyen amip nedir, Türkiye'de var mı? Beyin yiyen amip belirtileri nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar…
Dünya koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken ABD'den gelen son dakika haberi dünya üzerinde büyük yankı uyandırdı. Bu haber sonrasında Prof. Dr. Ceyhan, beyin yiyen amip isimli canlının yol açtığı hastalığa yakalanarak, hayatını kaybeden Amerikan vatandaşının durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Ve Türkiye'de de benzer amiplerin olduğunu bildirdi…
Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalar genellikle ölümcül oluyor. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor. Enfeksiyonlar ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor. Florida'da 1962'den beri sadece 37 vaka rapor edildi.
Ancak enfeksiyonun ölümcül olması nedeniyle DOH, Hillsborough bölgesinde yaşayanlar için uyarı yayımladı, çeşmeler, göl, nehir, yapay göl ve kanallar gibi su kaynaklarında dikkatli olunması çağrısı yaptı.
Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri (nervus olfactorius) yolu ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar. Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları belirtileri görülür. Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm meydana gelir.