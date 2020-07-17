Elma sirkesi zayıflatır mı? Elma sirkesi zayıflamak için diyet listesinde nasıl kullanılır?

Sirke olarak bilinen daha çok yemeklerde, salatalarda ve ayrıca bunların dışında saça, cilde ve ev temizliğinde dair kullanım alanı geniş bir üründür. Sirkeler içerdiği vitamin ve minereller bakımından zengin oluşu ile birçok yararı bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum gibi pek çok faydalı mineraller bakımından zengin bir kaynak ve ayrıca A, B, C ve E vitaminleri de içermektedir. Sirke çeşitlerinden elma sirkesi daha çok tercih edilen sirke çeşididir. Elma sirkesi zayıflama, kolesterolün, kan şekerini düşürülmesi ve diyabete iyi gele ve bunların dışında birçok faydası bulunan sirkelerdendir. Limon ve sirke zayıflatır mı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Sirkeli su nasıl içilir? İşte detaylar.

ELMA SİRKESİ ZAYIFLATIR MI?

Sirke çeşitlerinden elma sirkesi yaygın bir şekilde tüketilen şifalı bir besindir. Elma sirkesi ayrıca asidik özellikler içermesinden dolayı vücutta yağ toplanmasının da önüne geçen mucizevi bir besin ögesidir. Özellikle elma sirkesini aç karna tüketildiği zaman yağ yakımını hızlandıran, yağ depolanmasını azaltıp metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan ve toksinleri vücuttan atmayı sağlayan şifası kaynağı bir üründür.

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ZAYIFLAMAK İÇİN ELMA SİRKESİ KULLANIMI

Elma sirkesi metabolizmayı hızlandırıp, yağ yakımına yardımcı olan bir şifalı besin kaynağıdır. Zayıflamak için elma sirkesi kullananlar daha çok bir litre su ile karıştırarak tüketmektedir veya soslarda kullanarak da tüketebilirsiniz. Ayrıca ballı elma sirkesi kürü yaparak da tüketebilirsiniz. Ballı elma sirkesi kürü için öncelikle; 1 su bardağı suyun içine 1 yemek kaşığı sirke ilave edin. Daha sonra bir tatlı kaşığı da bal ekleyip, ardından karıştırın. Bu yapmış olduğunuz karışımı yemeklerden önce tüketiniz özellikle de sabahları aç karnına tüketirseniz daha çok etkisini görürsünüz. Bu karışım ile hem zayıflama süreciniz hızlanacak hem de kötü kolesterolünüzün düşmesine yardımcı olacaktır.

LİMON VE SİRKE ZAYIFLATIR MI?

Şifa kaynağı olan limon ve sirke karışımı içerdiği birçok vitamin, mineral ile sağlığa faydası bulunmaktadır. Limon ve sirkeli su karışımı vücuttaki asitleri temizlemeye yardımcı olmaktadır. Bu karışım asitleri nötralize etme ve yağların serbest kalmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu karışım zayıflamak isteyen kişiler için önerilmektedir. Zayıflamaya yardımcı olan bu karışımı düzenli bir şekilde diyet ve egzersiz yaparak istediğiniz kiloya gelmenize yardımcı olmaktadır.

Elma sirkesi kilo vermenize ve vücuttaki yağlarınızı azaltmanıza yardımcı olan mucizevi bir besindir. Şifa kaynağı olan bu sirke tokluk hissini arttırarak fazla kilolarınızdan kolay bir şekilde kurtulmanızı sağlar.

SİRKELİ SU NASIL İÇİLİR?

Sağlık dostu ve yemeklerde verdiği lezzeti ile bilinen sirke sağlığa olan faydası saymakla bitmez. Sirkeyi doğrudan içtiğiniz takdirde kilo vermenize ve kolay bir şekilde yağ yakmanıza yardımcı olur. Özellikle de sirkeye 1 litre su ilave ederek tüketmeniz önerilmektedir. Ayrıca sirkeyi meyve suyu ile de içebilirsiniz. Bu karışım için öncelikle doğal meyve suyu tercih edilmelidir. 1 bardak greyfurt suyunu ve 2 yemek kaşığı elma sirkesini bir bardağa ilave dip İyice karıştırın. Daha sonra

greyfurt suyu yerine başka bir meyve suyu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde tükettiğiniz takdirde hem kolay bir şekilde kilo verebilir hem de dışarıdan gelen hastalıklara karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur.

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