Akdeniz diyeti nedir, nasıl yapılır? Akdeniz diyeti örnek menü listesi

Hem lezzetli besinler tüketilmesini öneren hem de aşırı katı kuralları bulunmayan bu diyet, bu sebeple çok sık tercih ediliyor. Böylelikle, Akdeniz diyeti yapanlar lezzetli besinler tüketebiliyorken sağlıklı bir şekilde kilo veriyor. Peki, Akdeniz diyeti özellikleri nelerdir? Herkes uygulayabilir mi, zararları var mı? Akdeniz diyeti ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için haberimizde derledik.

Akdeniz diyeti, dünyada 'Med Diet' olarak bilinmektedir. Akdeniz ülkelerinin zengin mutfağından esinlenilen bu diyette tüketebileceğiniz birçok farklı besin vardır. Beslenme saati ve öğünlerin çeşitliliği ile ilgili katı kuralları olmadığı için birçok insan zayıflamak amacıyla bu diyeti tercih etmektedir. Yediğiniz ürünleri dikkatle seçmek bu diyetteki en önemli kuraldır. Beslenme düzeninize güvenle tüketebileceğiniz besinleri eklemeniz, diyet ile birlikte spor yapmanız veya aktif bir hayat sürdürmeniz gerekmektedir.

Akdeniz diyetinde neler yenilir?

Akdeniz diyetinde sağlıklı kilo verebilmek için tüketmeniz gereken bazı besinler vardır. Sebze, meyve, tam tahıllı besinler, patates, bakliyat çeşitleri, deniz ürünleri, zeytinyağı, baharat çeşitleri ve otlar bunlardan bazılarıdır.

Tavuk, yumurta, peynir çeşitleri ve yoğurt gibi besinler kontrollü olarak tüketebileceğiniz besinlerdendir.

Çok katı kuralları olmayan Akdeniz diyetinde kırmızı et tüketimi de serbesttir. Ancak kırmızı et tüketimini sınırlamanız ve minimuma düşürmeniz tavsiye edilir.

Her sağlıklı beslenme rutininde olduğu gibi işlenmiş et ve işlenmiş yiyecek türleri bu diyet içerisinde tüketilmemelidir. Şekerli, asitli içecekler, rafine yağlar ve rafine tahıl türleri uzak durmanız gereken besinlerdendir.

Akdeniz mutfağında bolca bulunan besinler bu diyette en çok tüketilen besinlerdir. Deniz ürünleri bakımından zengin olan bu diyette somon, ton balığı, sardalya gibi besinlere sıkça yer verilmektedir.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler bolca tüketilmelidir. Lahana, ıspanak, brokoli, enginar gibi yiyecekleri dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

Diğer diyet türlerinden ayrılmasını sağlayan en önemli özelliği Akdeniz diyetinde tahıllı gıdaların serbest olmasıdır. Yulaf, pirinç, karabuğday ve tam tahıllı ekmek, makarna gibi yiyecekler tüketebilirsiniz.

Akdeniz diyetinde sağlıklı yağların tüketilmesinde bir sakınca yoktur. Sızma zeytinyağı ve avokado yağı bu diyette en çok tercih edilen yağlardandır.

Akdeniz diyeti listesi

1. GÜN

Kahvaltı: 2 dilim kepekli ekmek ( çavdar veya ekşi mayalı ), 25 gr tuzsuz beyaz peynir, 5 adet tuzsuz zeytin, domates ve yeşillik

Öğle: yeşil salata ( ton balıklı ve zeytinyağlı ), 1 dilim kepek ekmeği

Akşam: Zeytinyağlı bir çeşit sebze yemeği, yarım yağlı yoğurt ve yeşil salata

Ara öğün: Meyve, yarım yağlı süt, kuruyemiş gibi seçeneklerden herhangi birini tercih edebilirsiniz.

2. Gün

Kahvaltı: 2 dilim beyaz peynir, 1 dilim kepekli ekmek, 6 adet zeytin, bolca salatalık ile domates

Öğlen: fırınlanmış sebze, 4 yemek kaşığı kepekli makarna ( zeytinyağlı bir sos ile), 1 bardak ayran

Akşam: zeytinyağlı bir bakliyat yemeği, 100 gr yarım yağlı yoğurt ve yeşil salata

3. Gün

Kahvaltı: Yarım yağlı yoğurt ( 100 gram), 3 kaşık yulaf ezmesi, bir porsiyon taze meyve, hepsini karıştırarak veya ayrı olarak tüketebilirsiniz

Öğlen: Peynirli ve avokadolu salata, kepekli ekmek, 1 bardak ayran

Akşam: Izgara balık, yeşil salata

Ara öğün: 1 adet Meyve

Ara öğün: 1 bardak yarım yağlı süt

4. Gün

Kahvaltı: 25 gr beyaz peynir, zeytinyağında pişirilmiş omlet, 6 zeytin, 1 dilim kepekli ekmek, yeşillik

Öğlen: zeytinyağlı bir bakliyat yemeği, 100 gr yarım yağlı yoğurt, yeşil salata

Akşam: zeytinyağlı bir sebze yemeği, karabuğday pilavı, 1 bardak ayran veya yoğurt

Ara öğün: Meyve, yarım yağlı süt, kuruyemiş gibi seçeneklerden herhangi birini tercih edebilirsiniz.

5. Gün

Kahvaltı: 2 çorba kaşığı lor peyniri, 1 dilim kepekli ekmek, 3 tane ceviz, salatalık, domates, yeşillik

Öğlen: yeşil mercimekli salata ve 1 bardak ayran

Akşam: zeytinyağlı ile pişirilmiş sebze yemeği, yeşil salata ve 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: kuruyemiş ( ceviz, fıstık, badem, fındık vb )

Hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma diyeti ile kaç kilo verilir? SDM diyeti nedir, nasıl yapılır? SDM diyet listesi ile zayıflama ve örnek menü listesi Tarçınlı su diyeti nasıl yapılır? Tarçınlı su diyeti ile zayıflama ve örnek beslenme programı