Koltuk altı botoksu nedir, nasıl yapılır? Koltuk altı botoksu zararlı mı, etkisini ne zaman gösterir?

Gündelik hayatımızın bir parçası olan terleme durumu baş, boyun, yüz ve koltuk altı bölgesi gibi vücudumuzun her yerinde meydana gelen doğal bir durumdur. Genellikle koltuk altı bölgesinde terleme olayı çok sık rastlanmaktadır. Özelliklede sıcak havalarda bu durum daha fazla olmakta ve rahatsızlık vermektedir. Bu sebepten dolayı insanlar koltuk altı botoksuna yönelmektedir. Koltuk altı botoksu olarak bilinen, terleme sorunundan kişiyi kurtaracak yöntemlerdendir. Botoks, durumu bilindiği üzere yüzdeki kırışıklıkları gidermeye yardımcı olan bir işlemdir. Bu işlem sadece yüzdeki kırışıklıklar için kullanılmamaktadır. Ayrıca medikal estetikten önce botoks, göz ve nörolojik hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır ve ayrıca koltuk altı bölgesine de uygulanarak terleme durumuna engellemeye yardımcı olan bir işlemdir. Koltuk altı botoksu hangi doktor bakar? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Koltuk altı botoksu zararlı mı? İşte detaylar.

KOLTUK ALTI BOTOKSU NEDİR?

Koltuk altı bölgesinde meydana gelen aşırı terleme durumu genellikle sıcak yaz aylarında oldukça fazla olmakta ve rahatsız edici olmaktadır. Bu durumdan rahatsızlık duyan kişiler çareyi koltuk altı botoksu yapmakta bulmaktadır. Koltuk Altı Botoksu olarak bilinen bu işlem diğer adı ile terleme tedavisi olarak bilinmektedir. Koltuk altı ter bezlerinin yoğun olarak çalıştığı bu bölgeye yapılan bir işlemdir. Son derece iğneler ile klinik ortamında yapılan bir uygulamadır.

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KOLTUK ALTI BOTOKSU NASIL YAPILIR?

Koltuk altı bölgesinde olan doğal bir döngü terleme durumu insanlarda bu sorun kişinin özel yaşamının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Ayrıca toplum içerisinde özgüvenini yitirmesine yol açabilen bir durumdur. Buna karşılık insanlar koltuk altı botoksu işlemi yapmakta bulunurlar. Koltuk altı botoksu uygulaması yapılacak olan alana öncelikle uyuşturucu özelliği olan bir krem uygulama ile başlar. Daha sonra yarım saat sonra koltuk altında gerçekten terleyen bölgeleri tespit etmek için kişinin terlemesi sağlanır. Ardından bu bölgelere botoks uygulanır. Bu işlem için ince uçlu iğneler aracılığıyla problemli olan bölge içine botoks enjekte edilir. Bu işlem sayesinde aşırı çalışan ter bezleri durdurarak terleme sorununu giderilir.

KOLTUK ALTI BOTOKSU ETKİSİNİ NE ZAMAN GÖSTERİR?

Koltuk altı botoksu işlemi terleme olan bölgeye yapılacak alana göre dozaj belirlenmektedir. Daha sonra koltuk altına yapılan botoks uygulaması yaklaşık olarak 10-20 dakika arasında süren bir işlemdir. Bu işlem etkisi 10 gün sonra kendini göstermeye başlar. Botoksun etkisi yaklaşık olarak ortalama 6-12 ay sürmektedir. Bunun sonucunda artık rahatsızlık duymaz ve terleme sorununda kurtulmuş olursunuz.

KOLTUK ALTI BOTOKSUNU HANGİ DOKTOR YAPAR?

Vücudun normal işleyişi olan vücut ısısının reaksiyon göstermesi sonucu terleme sorunu meydana gelir. Terleme yolu ile atıklar vücuttan atılır bu şekilde vücut ısısı dengelenir. Özelliklede koltuk altında meydana gelen aşırı terleme durumu kişiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumdan rahatsızlık duyan kişiler koltuk altı botoksu yaparak terleme durumundan kurutulabilmektedir. Yüz bölgesi ve koltuk altı, ayak terlemesi ameliyatsız tedavi için gidebilecekleri bölüm Dermatoloji bölümüne gidilmektedir. Yüz, koltuk altı, ayak terlemesi ameliyatlı tedavi yöntemi için ise Göğüs Cerrahisine gidilmektedir. Ayrıca genel terleme durumu ve vücudun gövde bölümünün terlemesi için ise gitmeniz gereken bölüm İç Hastalıkları ve Endokrinoloji bölümüne gidilerek bu işlem yapılmaktadır.

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KOLTUK ALTI BOTOKSU ZARARLI MI?

Koltuk altına botoks uygulamaları hakkında vatandaşlar zararlı olup olmadıklarını merak etmektedirler. Şöyle diyebiliriz ki Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) tarafından bu durum onay almıştır ve güvenlidir. Koltuk altı botoks uygulaması ter bezlerine de herhangi bir kalıcı zarar vermemektedir. Gönül rahatlığı ile isteyen herkes yapabilmektedir.