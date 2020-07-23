Çalba otu nedir, faydaları nelerdir? Çalba otu neye, hangi hastalıklara iyi gelir?

Sadece Türkiye'de 200 farklı türü bulunan çalba otu, faydaları ile konuşuluyor. Ülkemizde şalba otu, sığır kuyruğu otu, kral mumu gibi farklı isimlerle anılan çalba otu, başta balgam söktürücü özelliği olmak üzere insan vücuduna pek çok faydası bulunuyor. Gelin birlikte gövdesi dik, bazen dallanmış ve yünümsü tüyler ile kaplı çok yıllık otsu bir bitki olan çalba otunun faydalarına detaylı bir şekilde bakalım…

ÇALBA OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Balgam söktürücü özelliği sayesinde özellikle kış mevsiminde ortaya çıkan soğuk algınlığı ve benzeri rahatsızlar sebebiyle varlık gösteren balgam probleminin giderilmesine yardımcı olur. Kronik öksürük probleminin giderilmesinde kullanılan bitkisel kaynaklardan bir tanesidir, göğsü yumuşatarak bronşların rahatlamasını sağlar. Solunum yolları üzerinde iyileştirici etkisi vardı. Solunum yollarındaki mukozada meydana gelen enfeksiyon probleminin son bulması için etkilerinden yararlarınılır. Ses kısıklığına iyi gelir. Mide üşütmesi sebebiyle meydana gelen karın ağrısının giderilmesini yardımcı olur. Banyo suyuna katılan taze çiçekleri cildin yumuşamasını, saçların parlak bir görüntü almasını sağlar. Yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini mümkün kılan bir şifa kaynağıdır. Ciltteki yangıların da daha hızlı bir şekilde geçmesini sağlar. Bu etkilerinden faydalanmak için çalba otunun çiçekleri ve körpe yapraklarını ezerek bar lapa hazırlayabilirsiniz. Bu lapayı ilgili bölgelere harici bir şekilde uygulayabilirsiniz. Grip, şiddetli ateş, bademcik, kas ve eklem ağrılarına karşı şifalı bir bitkidir.

ÇALBA OTU NASIL KULLANILIR?

Çalba otunun cilt ve saçlar üzerindeki etkilerinden faydalanmak için harici kullanımı önerilir. Yaraların tedavisi için kullanılan çalba otunu lapa haline getirebilir, ilgili bölgeye aşırıya kaçmamak şartıyla harici bir şekilde uygulayabilirsiniz.

Harici kullanımının yanı sıra çalba otunun vücut üzerindeki etkileri için çayının hazırlanarak tüketilmesi önerilir. Bu noktada önemli olan çalba otu çayı hazırlayıp tüketmeden önce bir doktora danışılması gerekliliğidir. Özellikle aşırı tüketim halinde ve alerjik bir reaksiyon söz konusu olması durumda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu sebepten ötürü mutlaka bir uzman görüşü alınması gerekir.

ÇALBA OTU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Çalba otu çayı hazırlamak için öncelikle bitkinin yaprakları ve çiçeklerinin zamanında toplanıp kurutulmuş olması gerekir. Günde 3 kez, belirli ölçülerde tüketilen çalba otu, şifalı etkilerini gösterecektir.

2 tatlı kaşığı çalba otunun kurutulmuş kısımlarını bir demliğin içerisine koyun. Demliğin içerisinde 2,5 su bardağı kaynamış su ilave edip ve demlenmesi için bekleyin. Yaklaşık 10 dakikalık bir sürenin ardından çalba otu çayı hazır olacaktır. Hazırladığınız çayı süzüp içilebilecek sıcaklığa gelmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz.

Bu çayı her seferinde 1 bardağı geçmemek şartıyla günde 3 kez tüketebilirsiniz.