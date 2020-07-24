Kelebek hastalığı nedir, neden olur? Kelebek hastalığı tedavisi ve ilaçları var mı?

İnsan vücudunda birçok organı kötü anlamda etkileyen Kelebek Hastalığı, son dönemde en çok merak edilen hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde çoğu kişi tarafından adı kelebek olarak bilinse de tıp literatüründeki adı Sistemik Lupus Eritematozus'dur. Bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen hastalıklar arasında yerini alan Kelebek hastalığı nedir, neden olur? Kelebek hastalığı ilaçları var mı?
Günümüzde SLE ya da diğer adıyla bilinen kelebek hastalığı, son yıllarda sıklıkla karşılaşılan bir terimdir. Sistemik Lupus Eritematozus yani kelebek hastalığı, yüzde kelebek şekline benzer kabartıların oluşması sonucu ve bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen bir hastalık olarak kabul edilir. Konuya dair detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.
SLE ya da diğer adıyla bilinen kelebek hastalığı halk arasındaki ismidir. Yüzde kelebek şekline benzer kabartıların oluşması sonucu ve bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen bir hastalık olarak kabul edilir. 15 - 45 yaş arasındaki kadınlarda görülen, güneşe maruz kalmakla artan, kızarıklık, eklemlerde ağrı ve şişme, ateş, kilo kaybı, kemik iliği gibi birçok hastalığı etkileyen önemli ve tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Kişilerin kendi vücuduna ait dokuları tanımada sorunlar yaşaması ile bu dokulara karşı bünyenin verdiği savaştır. Gerçek sebebi bilinmese de veriler değerlendirildiğinde genetik, enfeksiyonlar, hormonlar, bazı kimyasal maddeler ile ilişki olduğu belirtilir.
Hastalığın nedeni kesin olarak bilinmese de genetik, çevresel faktörler ve hormonların etkisi büyüktür. Bazı durumlarında da tetiklediği bilinmektedir. Kadınlık hormonlarından östrojen hastalığın oluşumunu arttır, testesteron azaltır. Vücut bağışık sistemine doğrudan bağlıdır ve kendi dokularına karşı reaksiyon oluşturmaktadır.
Kelebek hastalığına yakalanan bireyin muhakkak uzman doktora görünmesi gerekir. Gerekli tedavi işlemleri doktor gözetiminde yapılır. Vücudun pek çok organ ve dokusunda ortaya çıkan iltihaplar için iltihap giderici ilaçların kullanılabildiği gibi hastalığın kesin bir tedavisi yoktur.