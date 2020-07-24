Kelebek hastalığı nedir, neden olur? Kelebek hastalığı tedavisi ve ilaçları var mı?

İnsan vücudunda birçok organı kötü anlamda etkileyen Kelebek Hastalığı, son dönemde en çok merak edilen hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde çoğu kişi tarafından adı kelebek olarak bilinse de tıp literatüründeki adı Sistemik Lupus Eritematozus'dur. Bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen hastalıklar arasında yerini alan Kelebek hastalığı nedir, neden olur? Kelebek hastalığı ilaçları var mı?

KELEBEK HASTALIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?

Günümüzde SLE ya da diğer adıyla bilinen kelebek hastalığı, son yıllarda sıklıkla karşılaşılan bir terimdir. Sistemik Lupus Eritematozus yani kelebek hastalığı, yüzde kelebek şekline benzer kabartıların oluşması sonucu ve bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen bir hastalık olarak kabul edilir. Konuya dair detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.