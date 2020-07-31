Hastane çantası hazırlama: Bebek doğum için hastane çantası listesi

Gebeliğin son aylarına doğru anne adayını büyük bir telaş sarmaktadır. En keyifli yanı ise bebeklerini eline alacak annenin hastane için çanta hazırlamaya koyulmasıdır. Doğacak olan bebeği için her türlü eşyanın eksiksiz bir şekilde olmasını ister. Ayrıca erken doğum riski de düşünülürse hastane çantasını hamileliğin 25 ila 30. haftaları arasında hazır olması gerekir. Bu erken doğum riski genellikle hamileliğin 8. Ayı gibi bir dönem olduğundan hastane çantasını bu haftalarda hazırlamak mantıklı olacaktır. Bebek ve doğum hastane çantasında bulunması gerekenler nelerdir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Kış bebeği hastane çantası işte detaylar.
HASTANE ÇANTASI HAZIRLAMA
Hastane çantasında olmazsa olmaz eşyalar şu şekilde sıralanabilir; kamere, şarj aleti, terlik, havlu ve sabahlık. Bunları mutlaka yanınızda getirmeniz gerekir. Ayrıca anne için özellikle göğüs pedi, kişisel bakım için gerekli malzemeler, hastaneden çıkarken giyeceği kıyafet ve ayakkabılar, nüfus cüzdanı ve sağlık sigorta kartı, göğüs ucu kremi gibi eşyalar mutlaka yanında olmalıdır.
HASTANE ÇANTASI LİSTESİ
BEBEK HASTANE ÇANTASI
Bebek çantası hazırlamamak için, bebeğin hastanede kalış süresi düşünülerek hazırlanması gerekmektedir. Bebek için çanta hazırlarken daha küçük bir çanta hazırlanabilir. Bebek çantasında olması gerekenler şu şekildedir:
DOĞUM HASTANE ÇANTASI
Anne adayları için hastane çıkış çantası şu şekildedir;
KIŞ BEBEĞİ HASTANE ÇANTASI
Kış bebekleri için doğum çantası ise; uzun kollu bodyler, kalın ve örme battaniyeler mutlaka bulunması gerekenler arasında olması gerekiyor. Ayrıca her iki mevsimde de listelenen aynı malzeme sayısı ile orantılı olması gerekiyor. Bulundukları hastane odasını süslemek isteyen anneler, süslerini de doğum çantasına ekleyebilirler.
Hastane odası süsleri ve misafirler için kolonya, çikolata ve ikramlıklar haftalar öncesinde hazırlayıp çantanıza koyabilirsiniz.Aşağılık kompleksi nedir? Aşağılık kompleksi nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Doğum sancısı nasıl başlar? Doğum sancısı nasıl olur, belirtileri nelerdir?