Hastane çantası hazırlama: Bebek doğum için hastane çantası listesi

Gebeliğin son aylarına doğru anne adayını büyük bir telaş sarmaktadır. En keyifli yanı ise bebeklerini eline alacak annenin hastane için çanta hazırlamaya koyulmasıdır. Doğacak olan bebeği için her türlü eşyanın eksiksiz bir şekilde olmasını ister. Ayrıca erken doğum riski de düşünülürse hastane çantasını hamileliğin 25 ila 30. haftaları arasında hazır olması gerekir. Bu erken doğum riski genellikle hamileliğin 8. Ayı gibi bir dönem olduğundan hastane çantasını bu haftalarda hazırlamak mantıklı olacaktır. Bebek ve doğum hastane çantasında bulunması gerekenler nelerdir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Kış bebeği hastane çantası işte detaylar.

HASTANE ÇANTASI HAZIRLAMA

Hastane çantasında olmazsa olmaz eşyalar şu şekilde sıralanabilir; kamere, şarj aleti, terlik, havlu ve sabahlık. Bunları mutlaka yanınızda getirmeniz gerekir. Ayrıca anne için özellikle göğüs pedi, kişisel bakım için gerekli malzemeler, hastaneden çıkarken giyeceği kıyafet ve ayakkabılar, nüfus cüzdanı ve sağlık sigorta kartı, göğüs ucu kremi gibi eşyalar mutlaka yanında olmalıdır.

HASTANE ÇANTASI LİSTESİ

Hastane çantasında 3 takım hastane çıkış kıyafeti gerekir.

Hastanedeki battaniyelerde uyumak isteyemeyenler için 2 adet battaniye

Şapka ve bebek battaniye dahil eve gidiş giysisi,

Özellikle yeni doğan bebekler için yapılmış bebek bezleri,

Bebek mendilleri, ıslak mendil,

Duş için banyo havlusu,

Yeni doğan bebekler için losyon ve pişik kremi hastane çantasında olmazsa olmazlar arasında olmaktadır.

BEBEK HASTANE ÇANTASI

Bebek çantası hazırlamamak için, bebeğin hastanede kalış süresi düşünülerek hazırlanması gerekmektedir. Bebek için çanta hazırlarken daha küçük bir çanta hazırlanabilir. Bebek çantasında olması gerekenler şu şekildedir:

Bebek için 3-4 adet tulum

2 adet hastane çıkış takımı,

Mevsime uygun bir battaniye,

Bebek bezi ve eldiven, çorap,

Temiz havlu,

Biberon ve emzik,

Özelliklede bebek çantasında olması gerekenler arasında mutlaka ıslak mendil ve pişik kremini bulundurmanız gerekmektedir.

DOĞUM HASTANE ÇANTASI

Anne adayları için hastane çıkış çantası şu şekildedir;

Emzirme için göğüsten açılan üç gecelik getirmesi büyük önem taşımakta

Lohusa süresi için birkaç çift rahat iç çamaşırı

Bir ila iki paket hijyenik kadın pedi

Bir şal veya sabahlık giysi

Ayakkabı yerine terlikler

Ayaklar için 2 çift sıcak tutan çorap

Göğüs pedleri ve meme uçları için krem

Emzirme örtüsü ve emzirme sütyenleri özelliklede kapaklı ve önden açılan olanlardan

Süt sağma pompası ve süt saklamak için poşetler

Telefon ve şarj cihazı mutlaka bulunması gerekir

Son olarak ise; tuvalet ve kozmetik malzemelerini mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

KIŞ BEBEĞİ HASTANE ÇANTASI

Kış bebekleri için doğum çantası ise; uzun kollu bodyler, kalın ve örme battaniyeler mutlaka bulunması gerekenler arasında olması gerekiyor. Ayrıca her iki mevsimde de listelenen aynı malzeme sayısı ile orantılı olması gerekiyor. Bulundukları hastane odasını süslemek isteyen anneler, süslerini de doğum çantasına ekleyebilirler.

Hastane odası süsleri ve misafirler için kolonya, çikolata ve ikramlıklar haftalar öncesinde hazırlayıp çantanıza koyabilirsiniz.

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