Aşağılık kompleksi nedir, neden olur? Aşağılık kompleksi nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?

Aşağılık kompleksi gündelik hayatımızda hemen hemen çoğu kişinin başına gelebilecek bir rahatsızlık türüdür. Psikolojik nedenlerden dolayı ortaya çıkan bu rahatsızlık, kişinin kendisini bazı konulara karşı yetersiz görmesinden kaynaklanır. Sorunun daha derin kaynağı ise çocukluk döneminde anne ve babanın yanlış tutumlarından kaynaklanabilmektedir. Ayrıca çocukluk çağlarında başlayan aşağılık kompleksi, ileri ki yaşlarda daha ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Bu sebeple mutlaka bir psikolog desteği almanız gerekir. Aşağılık kompleksi nasıl aşılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Aşağılık kompleksi tedavisi işte detaylar.

AŞAĞILIK KOMPLEKSİ NEDİR?

Yaygın bir psikolojik sorunu olan aşağılık kompleksi hastalığı kişinin kendisini başkalarından daha değersiz, yetersiz ve beceriksiz hissetmesine neden olan psikolojik bir rahatsızlığa denir.

AŞAĞILIK KOMPLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aşağılık kompleksi olan insanların özellikleri şu şekildedir:

Aşağılık kompleksi rahatsızlığı olanlar eleştiriye gelemezler. Ayrıca çok naif ve yapıcı bir eleştiriyi bile kaldıramazlar. Bu durumu kişisel bir saldırı olarak algılarlar. Buna karşın etraftakileri sürekli eleştirirler. Böylece kendilerinin çok da kötü olmadığını hissettirirler

Kendi yetersizliklerinin ya da başarısızlıklarının ardında hep başka birini ya da bir şeyi arama eğiliminde olmaktadırlar.

Rekabet etmekten kaçınırlar ve yapabilecekleri şeyleri dahi düşük öz güvenleri nedeniyle yapmaktan çekinmektedirler.

Aşağılık kompleksi bulunan kişiler bazen kendilerinin övülmesine ihtiyaç duyarlar. Sosyal ortamlarda kendileri hakkında olumsuz şeyler söyleyip diğerlerinden bunun tam tersini nezaketen de olsa söylemelerini karşı taraftan beklemektedirler.

AŞAĞILIK KOMPLEKSİ NASIL ANLAŞILIR?

Aşağılık kompleksi rahatsızlığı olanlar kişiler ilk olarak eleştirilere karşı tepki verirler. Bu konuda aşırı tahammülsüzlerdir. Ayrıca sürekli övülme ihtiyacı duyan ve kendilerinden bahsedilmesini isteyen bu kişiler başkalarıyla kendilerini kıyaslamaktadırlar. Yani sürekli başkaları tarafından onaylanmak isteyen ve daha da önemlisi başkaları tarafından onaylanma ihtiyacı duyan bu kişiler her şeyi karşılaştırma yoluyla anlamaya çalışma durumunda olmaktadırlar. Bu durumda kişiyi, oldukları ve olmak istedikleri kişi arasındaki uçurumu anlatma durumu aşağılık kompleksi testi olarak da bilinir. Bu test sayesinde bu rahatsızlık anlaşılır.

Ayrıca aşağılık kompleksi ve kıskançlık durumu da doğru orantılıdır. Kıskançlık durumu hep ön plandadır. Sürekli biri ile kendilerini karşılaştırırlar ve başkası olup kendilerinde olmayan kişilik ve karakterlerini kıyaslamaktırlar.

AŞAĞILIK KOMPLKESİ TEDAVİSİ

Daha çok küçük yaşlardaki çocuklarda ve gençlerde yaygın olarak görülebilen aşağılık kompleksi adındaki bu psikolojik rahatsızlığın tedavisi mümkündür. Bu hastalıkta öncelikli amaç hastanın bu sorunu kabul etmesi gerekmektedir. Daha sonraki amaç ise kişinin yeteneklerinin farkına varması sağlanarak, bunları geliştirmesi için çabalaması gerekmektedir. Ardından kişinin hedefler belirlemesi amaçlanmaktadır. Daha sonraları başarılar kazandırıldığında kişiler özgüven kazanmaya başlar. Bunların sonucunda ayrıca terapilerde kişiye iyi gelmektedir.

AŞAĞILIK KOMPLKESİ NASIL AŞILIR?

Aşağılık kompleksi olarak bilinen bu psikolojik hastalıkta kişi kendini yetersiz görür, çekingen ve içe kapanık olurlar ve sevilmeye, kendilerinden bahsedilmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sorun hem kişinin sosyal ve mesleki yaşamı zorluklarla devam eder hem de yakın ilişkide olduğu kişiler de olumsuz bir etki yaratmış olur. Bunun sonucunda kişi yalnızlaşır. Bu sorun ile başa çıkmak için öncelikle bu sorunun varlığını kabullenmek gerekir. Daha sonra kendi yeteneklerinin farkına varması ve bunun soncunda özgüven kazanması kişiye iyi gelmektedir.

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