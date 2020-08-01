Hamilelikte adet sancısına benzer ağrı neden olur ve nasıl geçer? Hamilelikte adet sancısı ağrısına ne iyi gelir?

Hamilelikte adet sancısı gibi ağrıların oluşum nedeni bebeğin gelişiminden dolayıdır. Hamilelik süreci anne adayları için değişim sürecidir. Bu süreçte anne, hem bedensel hem de ruhsal yönde değişimler yaşar. Bu değişimlerin yanında birtakım sıkıntıların da beraberinde gelmesi doğaldır. Adet sancısına benzer ağrılar çekmek ve sanki adet olacakmış gibi krampların gelmesi hamilelik boyunca yaşanabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için bazı yöntemler uygulayabilirsiniz. İşte hamilelikte adet sancısı gibi ağrılar için çözüm önerileri ile birlikte gebelikte adet sancısı gibi ağrı neden olur ve nasıl geçer sorularının yanıtları...

HAMİLELİKTE ADET SANCISI GİBİ AĞRI

Hamileliğin ilk üç ayı anne adayları için zorlu geçer. Hamileliğin tüm belirtileri bu ayda yoğun bir şekilde yaşanır. Hamilelik öncesinde her ay oluşan adet sancılarının etkisi hamileliğin ilk üç ayında da sanki adet oluyormuş gibi his verebilir. Fakat bu durum daha çok bebek gelişimi ve annede meydana gelen değişimlerden dolayıdır. Gebeliğin ilk aylarında sancı başlayan sancılar ilerleyen aylarda giderek azalacaktır. Anne olmak isteyenlerde adet olacakmış gibi ağrım var hamile miyim? Gibi soruları da merak ediyorlar. Bu durumu detaylı ele alırsak aşağıdaki konu başlığımızda sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Adet sancısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Adet (regl) sancısını evde doğal ve bitkisel çözümler ile ne geçirir? İşte tedavi yöntemleri

HAMİLELİK ŞÜPHESİNDE ADET SANCISI OLUR MU?

Öncelikle anne adayları adet sancısı ile hamilelikte belirtileri arasındaki fark konusunu iyi bilmelidir. Adet sancıları karnın alt bölgesinde kasıklarda sancı ve ağrı, şiddetli kramplar şeklinde başlar. Eğer adet düzensizliğiniz yoksa 1 ila 3 gün sonra adet olmanız beklenir. Bu süre zarfında adet olmazsanız en az bir hafta geçmişse ve hamilelik gibi bir beklentiniz varsa muhakkak hamilelik testi yaptırın. Adet döngüsü aydan aya farklılık gösterebilir. Bazen kişisel nedenlere bağlı olarak da gecikebileceği unutulmamalıdır. Hamilelik belirtilerinde idrar yanması sık görülür. Sırt ve bel ağrıları ortaya çıkar. Mide bulanması ve kusma gibi durumlar baş gösterir. Fakat adet sancısında bu belirtiler daha az görülür. Sizde her zamankinden daha aşırı belirtiler görüyorsanız hamilelik testi uygulayabilirsiniz.

HAMİLELİKTE ADET SANCISI GİBİ AĞRI NASIL GEÇER?

Adet sancıları kadınlar için unutulmaz bir olay olduğu için hamilelik gibi bir süreçte adet olmaktan kurtuldum demek daha zor oluyor. Çünkü hamilelikle beraber adat sancısı gibi sancılar ve ağrılar baş gösteriyor. Özellikle karın bölgesinde meydana gelen değişiklikler hamile kadınlara adet sancısını hatırlatıyor. Böyle bir süreçte sancıları geçirmek için doktorlar ilaç önermiyor. Onların yerine bitkiler, bitkisel çaylar deneyebilirsiniz. İşte onlardan bazıları şu şekilde:

Adaçayı

Nane çayı

Zencefil

Zerdeçal

Tarçın

Süt ve süt ürünler

Fındık ve fıstık

Maydanoz

Havuç

HAMİLELİKTE ADET SANCISI GİBİ AĞRILAR NE KADAR SÜRER?

Hamilelik döneminde adet sancısına benzer ağrılar ilk üç ayda etkili olarak görülür. Neredeyse adet olacakmış gibi ağrılar da görülebilmektedir. İlk üç aydan sonra sanı ve ağrılarda azalma görülür. Karın bölgesindeki değişimler ve anne adayların hamileliğe daha hazır hissetmeleriyle de beraber bu sancılar komple kaybolur.