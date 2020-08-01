Hamilelikte baş ağrısı: Gebelik döneminde baş ağrısı ne zaman başlar, nasıl geçer? İlaçsız baş ağrısı tedavisi

Hamilelik sürecinde anne adayında pek çok fiziksel ve ruhsal değişimler meydana gelir. Çeşitli kokulara ve tatlara karşı hassasiyet, yorgunluk ve halsizlik, baş ağrısı; hamileliğin en bilinen semptomları arasındadır. Baş ağrısının bazen şiddetli bir hal alması ve bu problemin hamilelik döneminde ilaç kullanarak giderilmesinin mümkün olmaması sebebiyle hamilelikte baş ağrısına ne iyi gelir sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte hamilelikte baş ağrısı neden olur, nasıl geçer gibi soruların yanıtları…

Baş ağrısı, genel olarak kadınlarda daha çok gözlenen bir sağlık problemidir. Bu problem özellikle hamilelik döneminde artış gösterir. Migreni olan kadınların hamilelik sürecinde ataklarının görülme sıklığı artmaktadır. Hamileliğin ilk 3 ayı baş ağrısı açısından sıkıntılı bir süreçtir. Hamileliğin getirdiği stres, kaygı bozukluğu, hormonal değişiklikler gibi durumlar ile birlikte baş ağrısının görülme sıklığı ve şiddeti artış gösterebilir.

HAMİLELİKTE BAŞ AĞRISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Adet gecikmesi, baş dönmesi, koku hassasiyeti, akıntı gibi hamileliğin belirgin belirtilerine baş ağrısı sorunu da eşlik edebilir. Bu durumda baş ağrısı hamilelik belirtisi mi sorusu evet olarak yanıt bulur fakat baş ağrısı, tek başına hamilelik belirtisi olarak değerlendirilebilecek bir durum değildir. Baş ağrısı ve diğer hamilelikte belirtileri vücutta gebeliğin meydana geldiği tarihten itibaren herhangi bir zaman diliminde başlayabilir. Bu durumda kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bunun için net bir tarih aralığından söz etmek mümkün değildir.

HAMİLELİKTE BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Özellikle hamileliğin ilk 3 aylık sürecinde can sıkıcı bir problem olarak varlık gösteren baş ağrısı, vücuttaki ani hormonal değişimler ve kan hacmindeki artışlara bağlı olarak varlık gösterir. Sık sık ve dinmeyen baş ağrıları yaşayan anne adayları bazı durumlarda görme bozuklukları da yaşayabilmektedir.

Öte yandan hamileliğin son aylarına doğru artan kilo da baş ağrısına sebep olabilir. Rahat uyuyamamak ve uyurken sürekli olarak pozisyon değiştirmek de baş ağrılarını tetikleyen faktörler arasında yer alır.

HAMİLELİKTE BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Uzmanlar, hamilelik sürecinde ortaya çıkan baş ağrılarından korunmak ve mevcut ağrıların ilaçsız bir şekilde şiddetini dindirmek ya da tamamen yok etmek için aşağıdaki önerilere sadık kalınması gerektiğini savunuyor. Hamilelik sürecinde anne adaylarına ilaç kullanımı önerilmediği için bu süreçte baş ağrısı tedavisinde bahsedebilmek için hamilelikte baş ağrısı ilaçsız nasıl geçer sorusunu yanıtlamak gerekiyor.