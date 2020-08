Regl dönemi kaç gündür? Kaç günde bir regl olunur, uzun sürerse ne olur?

Kadınlarda iki regl arası dönemin arası kaç gün geçtiği, dönem dönem değişiklik gösterebilmektedir. 25 günün sonunda regl olan bir kadın, bir sonraki regl dönemini 27 günün sonunda yaşayabilir. Bu gibi birkaç günlük değişiklik normaldir ve her kadında görülmektedir. Ancak 21 günden daha kısa sürede gerçekleşen regl dönemi ve 35 günü geçmesine rağmen görülmeyen regl dönemi gibi durumlarda bir uzmana danışmanız gerekmektedir. Bunun tür düzensizliklerin sebebinin bir uzman tarafından incelenmesi ve ayrıntılı anamnez alınarak teşhisin koyulması sağlık açısından büyük önem teşkil etmektedir.

Regl döngüsü nasıl gerçekleşir?

Sağlıklı bir kadının vücudunun hamile olma olasılığı için hazırlanması anlamına gelen regl döngüsüne yumurtlama adı verilir. Bu döngüde vücutta bir takım hormonal değişiklikler gerçekleşir. Regl olunmayan süreçte herhangi bir hamilelik oluşması ihtimali için vücut kendini hazırlar ve uterus hamilelik için hazır hale gelir. Yumurtlama gerçekleştiğinde herhangi bir hamilelik söz konusu değil ise yumurta döllenmez ve vajinadan dışarı atılır.

Kaç günde bir regl olunur?

Regl dönemi, her 21 veya 35 günde bir gerçekleşir. Bu süre her kadında farklılık gösterebilir. Herhangi bir gecikme olup olmadığını anlayabilmek adına her kadının bu günleri düzenli bir şekilde takip ediyor olması önemlidir. Regl dönemi hesaplanırken, regl olduğunuz haftanın ilk gününden, bir sonraki reglin ilk gününe kadar geçen sürenin hesaplanması gerekir. Regl döngüleri yaş ilerledikçe kısalabilir veya regl döngüsü düzeninde bozulmalar görülebilir. Kronik rahatsızlıklar, aşırı kilo veya aşırı zayıf olmak, menopoz süreçleri, tiroid problemleri, stres, yumurtalık veya rahimde kist olması, emzirme dönemleri, uzun süreli kullanılan doğum kontrol hapları gibi dış etkenlere bağlı olarak regl döngüsünde düzensizlikler görülebilir.

Regl dönemi kaç gün sürer?

Regl döneminin kaç gün süreceği kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ancak normal bir regl dönemi, 3 ile 7 gün arasında sürmektedir. 3 günden az veya 9 günden fazla süren regl kanamaları için bir uzmana danışılması tavsiye edilmektedir. Kadınlık hormonunun eksikliğine bağlı olarak 3 günden daha kısa süreli regl dönemi görülüyor olabilir ve bununla ilgili gerekli hormon tedavilerinin planlanması gerekebilmektedir. Aynı şekilde farklı sağlık sorunlarından kaynaklanan 9 günü aşan regl kanamaları da normal değildir. Bu gibi uzun süren regl dönemleri yumurtalık veya rahim kistlerinin habercisi olabilir. Regl döneminin ne kadar süreceği genetik faktörlere bağlı olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Ancak belirtilen gün sayısından daha az veya daha fazla regl görüyorsanız bir kadın doğum doktoruna danışmanız tavsiye edilmektedir.

21 günde regl olmak normal mi?

Regl döngüsünün 21 ile 35 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenir. Bu sebeple 21. gün regl olunması normaldir. 21 günden önce görülen regl, erken görülmüş regl olarak kabul edilir. Zaman zaman kadınlarda erken regl kanamaları gerçekleşebilir ancak sürekli yaşanan bir durumsa sebebinin araştırılması gerekir. Tıpkı geciken regl dönemi gibi erken regl olma durumu da, hormonal değişikliklere, yumurtalık kistine, enfeksiyon vb, etkenlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir.

Regl dönemi uzun sürerse ne olur?

Uzun süren regl dönemlerini kadınların önemsemesi ve dikkat etmesi gerekir. Bazı dönemlerde nadiren düzensizlikler yaşanması normaldir. Kadınlarda regl düzensizliğinden bahsedilebilmesi için sık sık yaşanan düzensizliklerin varlığından bahsetmek gereklidir. İklime bağlı değişiklikler, günlük hayatta stres faktörlerinin değişiklik göstermesi ve buna bağlı psikolojik etkiler ile regl döneminiz uzun sürüyor olabilir. Arada bir görülen 9 günlük regl kanamaları normaldir ancak yoğun, ağrılı ve uzun süreli regl görmek bir anomalinin belirtisi olabilir. Bu durumun sebebinin bir uzman gözetiminde bulunması ve probleme yönelik tedavi uygulanması gerekmektedir.

