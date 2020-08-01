Tahtakurusu ısırığı nasıl olur? Tahtakurusu ısırığı evde tedavi ile doğal ve bitkisel çözüm yolları

Tahtakuruları, insanların kanıyla beslenen küçük, oval, kahverengimsi böceklerdir. Yetişkin tahtakuruları bir elma tohumu büyüklüğünde olup düz gövdelere sahiptir. Tahtakuruları uçamaz ancak düz zeminler, duvarlar ve tavanlar üzerinde hızla hareket edebilirler. Dişi tahtakuruları, ömür boyu toz lekesi büyüklüğünde yüzlerce yumurta bırakabilir.

Tahtakuruları nerede görülür?

Tahtakuruları; dolaplar, kullanılmış yatak ve kanepeler gibi evin her yerinde görülebilir. Düzleştirilmiş gövdeleri, kredi kartının genişliği gibi küçük alanlara sığmalarını mümkün kılar. Tahtakuruların karınca veya arı gibi yuvaları yoktur, ancak saklanma yerlerinde gruplar halinde yaşama eğilimindedirler. İlk saklanma yerleri genellikle yataklarda, kutu yaylarda, yatak çerçevelerinde ve gece ısırmak için insanlara kolay erişime sahip başlıklarda bulunur.

Bununla birlikte, zamanla, herhangi bir çatlak veya korunan yere hareket ederek yatak odasına dağılabilirler. Ayrıca yakındaki odalara veya dairelere de yayılabilirler.

Tahtakuruları sadece kanda yaşadığından, onları evinizde bulundurmak kirliliğin bir işareti değildir. Onları tertemiz evlerde ve otel odalarında pis olanlarda bulacağınız muhtemeldir.

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Tahtakurusu ısırığı nasıl olur?

Tahtakuruları esas olarak geceleri aktiftir ve genellikle insanları uyurken ısırır. Cildi delerek ve uzun bir gagadan kan çekerek beslenirler. Böcekler üç ila 10 dakika içinde beslenir ve daha sonra fark edilmeden uzaklaşırlar.

Çoğu tahtakurusu ısırıkları ilk başta ağrısızdır, ancak daha sonra kaşıntılı ağrılara dönüşür. Esas olarak ayak bileklerinin etrafındaki pire ısırıklarından farklı olarak, tahtakurusu ısırıkları, uyurken cildin maruz kaldığı herhangi bir alandadır. Ayrıca, ısırıkların ortasında pire ısırıkları gibi kırmızı bir nokta yoktur.

Tahtakurusu ısırığı kaşıntı yapar mı?

Tahtakurusu ısırığının en yaygın belirtisi kaşınmadır. Vücutta kaşınmaya bağlu kızarıklar ve şişlikler görülür.

Tahtakurusu ısırığı nasıl ayırt edilir?

Tahtakurusu ısırığı olduğunu fark etmeyen insanlar kaşıntıya sivrisineklerin sebep olduğunu zannederler. Fakat bunu ayırt etmek için şu semptomların görülmesi yeterlidir:

En yaygın belirtisi kaşıntıdır.

Kaşınan bölgede yanma ve ağrı hissi.

Kabarık kızarıklıklar.

Cilt bölgesinde su kabarcıkları.

Böceğin ısırdığı bölgelerde kanlanmalar.

Tahtakurusu ısırığı; bağışıklığı zayıf ya da alerjisi olan insanlarda daha çok reaksiyon gösterebilir.

Uykusuzluk

Stres

Yorgunluk

Nefes almada zorlanma

Mide bulantısı ve baş dönmesi

Cilt yüzeyinde dökülmeler

Ateşlenme gibi belirtilerle kendini gösterir.

Tahtakurusu ısırığı belirtilerine sahip insanlar, evde doğal yöntemlerle kendilerini tedavi edebilirler.

Tahtakurusu ısırığına ne iyi gelir?

Bağışıklığı zayıf ya da alerjisi olan insanların tahtakurusu ısırığı sonrası bir doktora görünmesi gerekmektedir. Ciltte oluşan tahtakurusu ısırığı evde tedaviyle de yok edilebilir.

Tahtakurusu ısırığı için tıbbi tedaviler:

Antibiyotikler.

Cilde uygulanan hafif steroid krem.

Kaşıntıyı rahatlatmak için (ağızdan alınan) antihistaminik tabletler.

Tıbbi tedaviler haricinde tahtakurusu ısırığına doğal çözümler:

Aloe Vera

Sıcak su ve Sabun

Limon ve Sarımsak

Muz Kabukları

Tarçın ve Bal

Diş Macunu

Tahtakurusu ısırığı evde tedavi için bu yöntemleri uygulayabilirsiniz:

Aloe Vera: Aloe Vera dalını ortadan ikiye böldüğünüzdeki çıkan jeli tahtakurusunun ısırdığı bölgeye sürüp 10 dakika bekletip sıcak su ile yıkamanız yeterli olacaktır.

Sıcak su ve Sabun: Tahtakurusu ısırığını fark eder fark etmez sıcak su ve beyaz sabun ile duş almanız yeterli olacaktır.

Limon ve Sarımsak: Yarım limonu bir pamuğun üzerine sıkıp ısırığın olduğu bölgeye sürün. Sonrasında 1-2 diş sarımsağı iyice ezip ısırığın olduğu bölgede 15 dakika bekletin.

Muz Kabukları: Muz kabukları, terapötik özelliklere sahip olduğu bilinen karotenoidler, polifenoller gibi biyo-aktif bileşikler içerir. Kabuğun iç tarafını ısırılan bölgeye sürmeniz kaşıntıyı hafifletecektir. Bunu gün boyunca mümkün olduğunca birçok kez uygulayın.

Tarçın ve Bal: Tarçın antienflamatuar özelliklere sahiptir. Bal ise cildi nemlendirmeye yardımcı olur. Bu ikiliyi karıştırıp macun haline getirip ısırılan bölgeye sürdüğünüzde, enfeksiyon ya da yara olasılığını azaltır. Günde 3 kez bu uygulamayı yapmanız yeterli olacaktır. Isırılan bölge iyice kurumadan yıkamayın. Macun için 2-3 çorba kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı balı karıştırmanız yeterli olacaktır.

Diş macunu: Diş macununda bulunan mentol, ısırıklardan kaynaklanan kaşıntı ve tahrişi azaltmaya yardımcı olur. Isırılan bölgeye bir parmak diş macununu sürüp 10 dakika sonra soğuk suyla yıkayın. Günde 3-4 kez bu uygulamayı yapmanız yeterli olacaktır.

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