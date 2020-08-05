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Vücuttaki demir oranının dengeli olması uzun yaşatıyor

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Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Bilim insanları uzun ömürlü olmanın yeni bir sırrını ortaya çıkardı. İngiltere'nin Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, beklenenden uzun bir ömür süren 600 bin kişinin de yer aldığı 1.7 milyon insanın verilerini inceledi. Nature Communications dergisinde de yayınlanan çalışmada, daha iyi bir yaşlanma ve uzun ömrün kandaki sağlıklı demir oranıyla ciddi bir bağlantısı olduğu ifade edildi. Çalışmaların sürdüğünü belirten uzmanlar ayrıca demir birikiminin karaciğer hastalığı, enfeksiyon gibi sağlık problemlerine de neden olabileceğini bu nedenler demir oranının sağlıklı seviyede tutulması gerektiğini söyledi.
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Vücuttaki demir oranının dengeli olması uzun yaşatıyor
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