Aloe Vera Saç ve Yüz Maskesi Tarifi: Yağlı ve Kuru Ciltler İçin Aloe Vera Maskesi Nasıl Yapılır?

Aloe vera kenarları dikenli bir bitkidir. Bu bitkinin içerisinde ise şifalı bir jel bulunur. Aloe vera jeli pek çok ürünün içerisinde kullanılır. Ancak aloe vera jel direkt olarak cilt ve saç bakımında da kullanılır. Bundan dolayı insanlar evlerinde aloe vera bitkisi yetiştirirler. Peki aloe vera maskesi nasıl yapılır? Aloe vera ile yapılan cilt maskesinin tarifi nedir? Aloe vera bakımı ile ilgili tüm detaylar bu yazıda...

Aloe Vera Saç Maskesi

Saç bakımı için pek çok ürün bulunur. Bunlardan en fazla kullanılan ise saç maskeleridir. Saç maskeleri hazır alınabilir. Ancak saç maskesini evde hazırlamak da mümkündür. Saç maskeleri arasında en faydalı olanlardan birisi aloe vera saç maskesidir. Aloe vera saç maskesini hazırlamak oldukça kolaydır. Kolay bir yolla hazırlanan aloe vera saç maskesi saça uygulandığında oldukça güzel sonuçlar alınır. Aloe vera saç maskesi tarifi ise şöyledir:

Yeşil çay

Aloe vera jel Birer su bardağı yeşil çay ve aloe vera jeli karıştırılır. Ardından saça uygulanır. 30 dakika bekletildikten sonra ise saçlar durulanır.



Aloe Vera Sivilce Maskesi

Aloe vera cilt bakımı için kullanılan ürünler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Cilde oldukça faydalı olan bu bitkinin jeli maske olarak da kullanılır. Aloe vera maskesi ciltteki çeşitli rahatsızlıklara iyi gelir. Özellikle sivilce sorunu yaşayan kişilerin tedavisinde kullanılır. Aloe vera sivilce maskesinin tarifi ise şöyledir:

1 yemek kaşığı aloe vera jeli

1 yemek kaşığı bal Malzemeler bir kapta karıştırılır ve sivilcelerin üzerine sürülür. 20 dakika bekletildikten sonra temizlenir.



Aloe Vera Yüz Maskesi

Aloe vera jeli pek çok cilt bakımında maske olarak kullanılmaktadır. Aloe vera jeli direkt olarak yüze sürülüp maske olarak kullanılabildiği gibi bazı malzemeler ile birlikte karıştırılarak da kullanılabilir. Aloe vera yüz maskesi düzenli kullanıldığı takdirde cildin canlanmasını sağlar. Ve ciltteki çeşitli sorunları da ortadan kaldırır. Aloe vera jeli ile yapılan bir yüz maskesinin tarifi ise şöyledir:

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı aloe vera jel Malzemelerin hepsi karıştırıldıktan sonra yüze uygulanır ve yaklaşık yarım saat bekletilir. Ardından soğuk su ile durulanır.



Yağlı Ciltler İçin Aloe Vera Maskesi

Yağlı cilde sahip kişiler çeşitli maskeler denerler. Yağlı ciltlere en iyi gelen maskelerden birisi ise aloe vera maskesidir. Aloe vera cilt maskesi yağlı ciltlerin sorunlarını ortadan kaldırır. Yağlı ciltlerdeki yağ dengesini düzenleyen ve sivilce sorunlarını ortadan çıkaran aloe vera cilt maskesinin tarifi ise şöyledir:

1 yemek kaşığı aloe vera jel

Birkaç damla nane yağı Karıştırılarak yüze uygulanır ve yüzde kuruyana kadar bekletilir. Kuruduktan sonra ise soğuk su ile durulanır. İsteğe göre temizlenmese de hiçbir sorun olmaz.



Aloe Vera Maskesi Ne İşe Yarar?

Aloe vera jeli son zamanlarda maske olarak kullanılmaktadır. Bu maskenin insan cildine pek çok faydası vardır. Bundan dolayı da cilt bakımında maske olarak kullanılır. Aloe veranın cilde sağladığı yararlardan bazıları ise şunlardır:

Kırışıklıkları önler

Sivilceleri tedavi eder

Saçları besler

Cilt hastalıklarını tedavi eder

Siyah nokta tedavisinde kullanılır

Siyah Nokta İçin Aloe Vera Maskesi

Pek çok sorun için kullanılan aloe vera jeli cilt bakımında maske olarak da kullanılmaktadır. Siyah nokta tedavisi için kullanılan maskelerden en etkili olanlardan birisi de aloe vera maskesidir. Siyah nokta için kullanılan aloe vera maskesi tarifi ise şöyledir: