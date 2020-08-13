Yoğurt, karbonat, bal ve limon maskesi tarifi: Evde yoğurt maskesi nasıl yapılır, nelere iyi gelir?

Yoğurt, maya kültürü ve sütün fermente edilmesiyle oluşan çok faydalı bir süt ürünüdür. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde besleyici yiyecekler arasındadır. Bu besin ürününün kalorisi de oldukça düşüktür. Yoğurdun yapısında bol miktarda karbonhidrat, kaliteli protein, lipid, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri içerir. Yoğurdun sağlığa olan faydasının farkında olan başta Türkiye olmak üzere Avrupa ülkelerinde de oldukça fazla tüketimi yapılmaktadır. En çok araştırılan konulardan biriside yoğurttan yapılan maske kullanımı. Yoğurt maskesi serbest radikallerinin cildinize zarar vermesini önleyen güçlü antioksidanlar içermektedir. Bu sağlıklı besin içerisinde bulunan laktik asit, cildinizin zamanından önce yaşlanmasını önlemektedir. Ayrıca düzenli yoğurt maskesi ile kırışıklık ve ince çizgilerin başlamasını erteleye bilinmektedir. Bu sebeple yoğurt maskesi kullanımı oldukça yaygın bir hale geldi. Yoğurt karbonat, yoğurt limon ve yoğurt bal maskesi merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Hassas ciltler için yoğurt maskesi işte detaylar.

EVDE YOĞURT MASKESİ NASIL YAPILIR?

Yoğurt maskesi tarifi;

Yoğurt maskesi için öncelikle yapmanız gereken; 1 Yemek kaşığı yoğurt ile 1 çay kaşığı mayayı ilave edin ve iyice karıştırın ve cildinize sürün. Daha sonra bu karışımı 15 dakika kadar cildinizde bekletin. Ardından iyice durulayın ve kurulayın. Bu maskeyi her hafta düzenli olarak uygulandığı takdirde cildinizdeki ölü derileri yok olduğunu ve hücrelerin yenilendiğini görmüş olursunuz.

YOĞURT KARBONAT MASKESİ

Malzemeler

• 1 yemek kaşığı yoğurt

• 1 çay kaşığı karbonat

• 1 tatlı kaşığı ince çekilmiş mısır unu

Nasıl Yapılır?

Yoğurt karbonat maskesi için ilk önce malzemeleri hazırlamamız gerekiyor. Daha sonra bu malzemeleri kabarık bir karışım oluşana kadar birbirine karıştırın.

Ardından 5 dakika cildinde durduktan sonra, cildinize uygun bir sabun ve bol su ile yüzünüzü yıkayıp, iyice kurulayın. Bu karışımı haftada 1 defa uygulamanız yeterli olacaktır. Bu maske genellikle nemlendirici etkisi olduğu için kullanılmaktadır. Ayrıca karşımın içinde bulunan karbonat cildin asit içeriğini düzenler ve pH dengesini korumaya yardımcı olacaktır.

YOĞURT LİMON MASKESİ

Yoğurt ve limon karışımı maske cilt lekelerini gidermeye ve sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Yoğurt limon maskesi için yapmanız gerekenler şunlardır:

Öncelikle 1 tatlı kaşığı yoğurt, 3 damla limon suyu, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı sızma zeytinyağını bir kaba ilave edin ve iyice karıştırın. Yapmış olduğunuz bu karışımı göz ve dudak bölgeniz hariç tüm yüzünüze iyice sürün. Ardından maske kuruduktan sonra yüzünüzü yıkayınız. Bu maskeyi haftada birkaç kez yapabilirsiniz.

BAL YOĞURT MASKESİ

Bal ve yoğurt karışımı olan bu maske ise genellikle kuru ciltler için kullanımı yapılmaktadır. Bu maske için öncelikle:

2 Yemek kaşığı yoğurdun içine 1 tatlı kaşığı doğal balı ilave edin ve karıştırın. Daha sonra bu karışımı cildinize uygulayın. Maske kuruduktan sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın ve iyice kurulayın. Haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.

HASSAS CİLTLER İÇİN YOĞURT MASKESİ

Hassas bir cilde sahip olan kişiler yoğurt maskesi tercih edebilirler. Yoğurt içeriğinde bulunan vitamin ve minareller sayesinde cildinizi korur ve güzelleştirir. Bir yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir çay kaşığı karbonat ilave edip karıştırınız. Daha sonra bu karışımı temiz cildinize sürünüz. Hassas bir cilde sahip olanlar bu maskeyi birkaç dakika beklettikten sonra yüzlerini yıkamalıdır. Fakat diğer cilt tiplerine sahip olan kişiler ise yarım saat bekledikten sonra yüzlerini yıkayabilirler.

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