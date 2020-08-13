Cildi canlandıran, siyah noktaları temizleyen yumurta maskesi tarifi: Yumurta maskesi nasıl yapılır?

Vücudumuz için büyük bir önenme sahip olan yumurta protein kalitesi en yüksek besindir. Yumurtada bol miktarda bulunan proteinlerin tamamı vücut proteinlerine dönüşür. Bu sebeple yumurta proteinleri örnek protein olarak değerlendirilir. Yumurtanın sarısı demir, A vitamini ve B grubu vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Bu yüzden maske yapımında tercih edilir. Yumurta akı maskesi ciltte biriken fazla yağı ve kirleri temizlemeye yardımcı olur. İçeriğinde bulunan yüksek miktardaki protein yapısıyla cildi besler, gözeneklerin küçülmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu maske düzenli olarak kullanıldığında ciltteki sivilce ve aknelerden kurtulmanıza yardımcı olarak cildiniz pürüzsüzleştirmeyi sağlar. Yumurta akı karbonat maskesi merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Yumurta akının yüze faydaları işte detaylar.

YUMURTA MASKESİ NASIL YAPILIR?

Yumurta maskesi tarifi:

Yumurta akı maskesi için yapmanız gereken ilk önce tüm malzemeleri hazır ediniz. Daha sonra, limon ve balı bir kâsenin içine ilave edin ve iyice çırpın. Daha sonra bu karışımı göz çevreniz hariç yüzünüze sürün. Bu maskenizi yüzünüzde 15 dakika bekletin. Ardından cildinizi bol su ile durulayın.

YUMURTA AKI KARBONAT MASKESİ

Malzemeler:

• Yumurta akı

• Karbonat

Yapılışı:

Yumurta akı ile karbonatı boş bir cam kâseye ilave edin. Daha sonra iyice karıştırın. Ardından temiz cildinize göz ve dudaklarınıza gelmeyecek şekilde iyice yedirin. Yumurta akı ve karbonat maskesini cildinizde 10 dakika beklettikten sonra soğuk bir suyla yüzünüzü yıkayın ve kurulayın. Bu uygulamayı haftada 1 defa uygulayın.

SAÇ İÇİN YUMURTA MASKESİ

Saç için yumurta maskesi hazırlamak istiyorsanız; 2 adet yumurtayı kırın ve içine 1 çorba kaşığı mayonez ilave edin. Daha sonra iyice karıştırın. Ardından bu karışımı saç köklerinden uçlara kadar masaj yaparak uygulayın. Daha sonra başınızı bir duş bonesi veya streç film ile örtün ve 20 dakika boyunca bekletin. Beklettikten sonra suyla durulayın. Bu şekilde her hafta denediğiniz takdirde saçlarınızdaki değimi fark edeceksiniz.

CİLT İÇİN YUMURTA MASKESİ

Cildinize iyi gelecek olan yumurta maskesini yaparken tüm malzemelerinizi hazır etmeniz gerekiyor. Daha sonra 2 yumurta akını iyice çırpın. Ardından 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Bu karışımı köpürene kadar karıştırın. Yapmış olduğunuz bu karışımı cildinize uygulayınız.

YUMURTA AKININ YÜZE FAYDALARI

Cildi sıkılaştırır

Cildi temizler

Yüzünüzde bulunan gözenekleri küçültür

Yüzünüzdeki fazla yağı ciltten arındırır

Sivilcelerin ve aknelerin giderilmesini sağlar

YUMURTA CİLDİ BEYAZLATIR MI?

Yumurta akını cildinize uyguladığınız zaman gözeneklerinizi sıkılaştırabilirsiniz. Yumurta akı maskesi ayrıca, gözenekleri kapatır ve cildinizdeki akne, sivilceleri önlemeye yardımcı olur. Cildinizi canlandırır ve beyazlamaya yardımcı olur.

YUMURTA AKI İLE SİYAH NOKTA NASIL TEMİZLENİR?

Yumurta akı ile yapılan maske siyah noktalardan cildinizi arındırmaya yardımcı olmaktadır. Bunun için öncelikle boş bir kabın içerisinde yumurta beyazını çırpınız. Ardından bu karışımı siyah noktalarınıza sürün. Ardından üzerine bir parça havlu kâğıdı kesin ve yerleştirin. Bu maske kuruyunca bir kat daha yumurta beyazını siyah noktalara sürerek bekleyin. Daha sonra maskenizi yıkayın ve kurulayın. Bu şekilde cildiniz zamanla siyah noktalardan arınacaktır.

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