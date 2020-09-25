Virüs insan vücudunu böyle ele geçiriyor! İşte Corona virüsünün gün gün belirtileri...

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan vaka artışıyla beraber salgını kontrol altına almanın en büyük adımı riskli vatandaşların kendi vücudundaki belirtileri fark etmesi ve buna uygun olarak önlem almasından geçiyor. Corona virüsü belirtileri arasında yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, tat ve koku alma duyusunda kayıp şeklinde birçok semptom yer alıyor. Peki, bu semptomlar gün gün insan vücudunda etkisini nasıl gösteriyor? İşte gün gün corona virüsü belirtileri ve insan vücudundaki etkileri…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ GÜN GÜN AÇIKLANDI! İŞTE İNSAN VÜCUDUNDA ETKİSİNİ BÖYLE GÖSTERİYOR…

Kendisi küçük ancak tahribatı bir o kadar büyük olan corona virüsü belirtileri gün içerisinde birçok vatandaşın gündemine geliyor. Bu kapsamda salgının ilk günlerinden itibaren çeşitli araştırmalar yapılırken bu konuda yapılan bir çalışmada virüsün insan vücudu üzerinde gün gün etkileri de sıralandı…