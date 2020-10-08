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Koronavirüsü , ve alerjiden ayırt etme yolları

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden korona virüsün, mevsim değişikliği yaşadığımız şu günlerde , ve alerjik reaksiyonlarla benzer belirtiler gösterebildiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, korona virüste yüksek ateşle birlikte kuru öksürük ve nefes darlığı da görüldüğünü söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 10:02 Son Güncelleme: 8.10.2020 11:08 ABONE OL
Koronavirüsü nezle, grip ve alerjiden ayırt etme yolları

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş görüldüğünü belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, "Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor. Özellikle yaşı ilerlemiş ve kronik hastalığı olanların 'u daha ağır yaşadıkları biliniyor. Birçok kişi ise hastalığı hafif belirtilerle ve evde atlatıyor. Solunum yollarını etkileyen korona virüsün birçok belirtisi bulunuyor. Korona virüse yakalanmış hastaların gösterdiği semptomlar zaman zaman ve alerjide görülen semptomlarla karıştırılabiliyor" dedi.

Koronavirüsü nezle, grip ve alerjiden ayırt etme yolları

TEMEL BELİRTİLERİ...

Koronavirüsün temel belirtileri olarak ateş, yorgunluk, öksürük, kuru öksürük, solunum zorluğu görüldüğünü, bazen de hastalarda ağrı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ishal gibi şikayetlerin de olabileceğini söyleyen Dr. Gülay Kaplan, "'u diğerlerinden ayıran en temel semptom olan şiddetli solunum zorluğu ve gripte görülmezken alerjisi olan hastalarda bazen bu semptoma rastlanıyor. Soğuk algınlığı olarak da adlandırılan nezlede görülen temel semptomlar, hapşırma, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı. Hapşırma ve burun tıkanıklığı korona virüste hiç görülmezken bazı hastalarda boğaz ağrısı tespit ediliyor. Ancak solunum zorluğu, öksürük ve kuru öksürük gibi korona virüs belirtileri nezleye yakalanmış hastalarda görülmüyor'' diye konuştu.

Koronavirüsü nezle, grip ve alerjiden ayırt etme yolları

Tıpkı gibi alerjinin belirtilerini de korona virüsten ayırmanın daha kolay olduğunu belirten Kaplan, "Alerjinin temel semptomları arasında hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve gözde sulanma bulunuyor. Yorgunluk, kuru öksürük, solunum zorluğu ve öksürük ise zaman zaman görülüyor. Ancak korona virüs temel semptomlarından ateşe, geçiren hastalarda rastlanmıyor.

Koronavirüsü nezle, grip ve alerjiden ayırt etme yolları

Korona virüsün en çok benzerlik gösterdiği hastalık türü . Virüs kaynaklı bu iki hastalığın gösterdiği semptomlar birbirine çok benziyor. Her iki hastalıkta da ateş, yorgunluk, kuru öksürük sık görülüyor. Ancak solunum zorluğu 'a yakalanmış çoğu hastada görülürken gribe yakalanmış kişiler bu belirtiyi göstermiyor" şeklinde konuştu.

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Koronavirüsü nezle, grip ve alerjiden ayırt etme yolları
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